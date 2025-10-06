Acı Gerçek Okula Gitmeyince Ortaya Çıktı: Öğretmen Evinde Ölü Bulundu
Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde görev yapan 42 yaşındaki Türkçe öğretmeni Selim Geçeci, evinde ölü bulundu. Okula gitmeyince durumdan şüphelenen meslektaşlarının ihbarı üzerine eve giren ekipler, öğretmenin cansız bedenine ulaştı.
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesi Balkar Ortaokulu'nda Türkçe öğretmeni olarak görev yapan Selim Geçeci (42), okula gitmeyince durumdan şüphelenen okul idaresi, Cumhuriyet Mahallesi 109. Sokak'ta bulunan evine gitti. Kapı zilini uzun süre çalmalarına rağmen cevap alamayan idareciler, polis ekiplerine haber verdi.
Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Balkona uzatılan merdiven yardımıyla eve giren ekipler, Selim Geçeci'nin cansız bedeniyle karşılaştı. Olay yerinde güvenlik önlemleri alınarak inceleme yapıldı. Geçeci'nin cenazesi, hastane morguna kaldırıldı. Öğretmenin kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından belirlenecek. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İHA