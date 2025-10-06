Acı Gerçek Okula Gitmeyince Ortaya Çıktı: Öğretmen Evinde Ölü Bulundu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesi Balkar Ortaokulu'nda Türkçe öğretmeni olarak görev yapan Selim Geçeci (42), okula gitmeyince durumdan şüphelenen okul idaresi, Cumhuriyet Mahallesi 109. Sokak'ta bulunan evine gitti. Kapı zilini uzun süre çalmalarına rağmen cevap alamayan idareciler, polis ekiplerine haber verdi.

Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Balkona uzatılan merdiven yardımıyla eve giren ekipler, Selim Geçeci'nin cansız bedeniyle karşılaştı. Olay yerinde güvenlik önlemleri alınarak inceleme yapıldı. Geçeci'nin cenazesi, hastane morguna kaldırıldı. Öğretmenin kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından belirlenecek. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA