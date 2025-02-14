Discord Erişime Açıldı mı? Türkiye'de Discord Ne Zaman Erişime Açılacak?

DİSCORD ERİŞİME AÇILDI MI?

Sosyal medya platformlarında, Discord’un Türkiye’de yeniden erişime açıldığına dair birçok paylaşım yapılmaya başlandı. Ancak, resmi kaynaklardan henüz herhangi bir açıklama yapılmadı. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ve diğer ilgili kurumlar, konuya ilişkin açıklamalarını henüz yapmadılar.