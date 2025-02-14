Discord Erişime Açıldı mı? Türkiye'de Discord Ne Zaman Erişime Açılacak?
2024 Ekim ayında Türkiye’de erişim engeli getirilen Discord, son günlerde yeniden erişime açılıp açılmadığına dair merak konusu oldu. Dün akşam saatlerinde, uygulamaya erişim engelinin kalktığına dair bazı iddialar sosyal medyada yayıldı. Peki, Discord erişime açıldı mı? Discord’a erişim ne zaman sağlanacak?
Kaynak: Haber Merkezi
ABD merkezli popüler iletişim platformu Discord, Ekim 2024 itibarıyla Türkiye’de erişime kapatılmıştı. Mahkeme kararıyla getirilen erişim engeli, kullanıcılar tarafından uzun süre tartışılmıştı. Ancak dün gece, uygulamaya erişimin yeniden sağlandığına dair sosyal medyada çeşitli iddialar gündeme oturdu. Bu durum, kullanıcıların araştırmalarını hızlandırmasına sebep oldu.
DİSCORD ERİŞİME AÇILDI MI?
Sosyal medya platformlarında, Discord’un Türkiye’de yeniden erişime açıldığına dair birçok paylaşım yapılmaya başlandı. Ancak, resmi kaynaklardan henüz herhangi bir açıklama yapılmadı. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ve diğer ilgili kurumlar, konuya ilişkin açıklamalarını henüz yapmadılar.
DİSCORD’A UYGULANAN ERİŞİM ENGELİ DEVAM EDİYOR
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) resmi sitesinde yer alan güncel verilere göre, Discord’a yönelik uygulanan erişim engeli hala devam ediyor. Kullanıcılar, Discord’un ne zaman erişime açılacağı konusunda resmi bir açıklamanın yapılmasını bekliyor.