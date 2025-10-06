64 Yıllık Eczane Devi Resmen İflas Etti: 500 Mağazasına Kepenk Vuruldu, Binlerce Çalışan İşsiz Kalacak
Dünya genelinde yaşanan ekonomik kriz tüm sektörleri perişan etmiş durumda. Özellikle artan ham madde fiyatları ve tedarik sorunu şirketleri iflasa sürüklerken gelen son dakika bilgisi piyasaları altüst etti. Vatandaşlar güvenle ilaçlarını buradan alıyordu. 64 yıllık eczane devi resmen iflas etti. 500 mağazasına kepen vuruldu. Binlerce Çalışan işsiz kalacak. İşte son dakika iflas haberinin detayları…
Pandemi sonrası yaşanan ekonomik kriz tüm sektörleri olumsuz etkilemiş durumda. Son olarak krize daha fazla dayanamayan Amerika Birleşik Devletleri’nin köklü eczane zincirlerinden Rite Aid, 64 yıllık faaliyetinin ardından kapanma kararı aldı. Dev şirket, 4 milyar doları aşkın borçla kapanma kararı aldı.
64 YILLIK ECZANE DEVİ RESMEN İFLAS ETTİ
1961 yılında kurulan ve güvenle ilaç satışı yapan büyük eczane zinciri Rite Aid, yaşanan ekonomik krize daha fazla dayanamadı. Dev marka, 4 milyar doları aşkın borçla iflas etmek zorunda kaldı.
500 MAĞAZASINA KEPENK VURULDU! BİNLERCE ÇALIŞAN İŞSİZ KALACAK
Ekim 2023’te ilk iflas başvurusunu yapan şirketin borcu 4 milyar doları aşmıştı. Eylül 2024’e gelindiğinde bu borcun yalnızca yarısını ödeyebilen Rite Aid, 500 mağazasını kapatmak zorunda kaldı. Faaliyetlerini sürdürebilmek için 2,5 milyar dolarlık yeni kaynak bulan şirket, kalan borçlarını da ödeyemeyince Mayıs 2025’te ikinci kez iflas başvurusunda bulundu.
Rite Aid’in kapanan mağazalarının büyük bölümü, sektördeki dev zincirler tarafından satın alındı. CVS Pharmacy, Walgreens, Albertsons ve Kroger gibi markalar, şirkete ait yüzlerce mağazayı devraldı. Bu işlemlerle birlikte şirketten binlerce çalışanın işsiz kalabileceği ifade edildi.
Kaynak: Sözcü