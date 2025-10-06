Özel Okula Ödediği Ücret Sonrası Olay Paylaşım! İşte Vedat Milor'un Beklediği 'Öğretmen Kadrosu'
Ünlü gastronomi yazarı Vedat Milor, özel okul ücretlerindeki fahiş artışa nükteli bir paylaşımla tepki gösterdi. Milor, oğlunun okulu için ödediği ücret sonucunda "beklediği eğitmen kadrosu"nu açıkladı. Vedat Milor, Matematik'e Cahit Arf'ı, Fizik'e Isaac Newton'u, Kimya'ya Marie Curie'yi, Din Kültürü ve Ahlak Dersi'ne ise Socrates'i beklediğini söyledi.
Sosyal medyada sık sık farklı konularla alakalı da yorumlarını paylaşan ünlü gastronomi yazarı Vedat Milor, bu kez de Instagram hesabından paylaştığı bir videoyla özel okul ücretlerindeki fahiş artışa yönelik tepkisini dile gösterdi.
Özellikle lise düzeyinde ücretler bu sene itibarıyla1 milyon TL'yi aşıp fiyat aralığı 550 bin TL ile 2.3 milyon TL arasına geldi. Vedat Milor da oğlunu ismini vermediği bir özel liseye kaydettiğini anlatarak sonra esprili bir şekilde "beklediği eğitmenler" listesini açıkladı.
Vedat Milor, listesinde şu isimleri saydı:
Matematik: Cahit Arf
Fizik: Isaac Newton
Kimya: Marie Curie
Biyoloji: Charles Darwin
Türk Dili ve Edebiyatı: Yaşar Kemal
Türkçe: William Shakespeare
Tarih: Heredot
Coğrafya: İbn-i Haldun
Felsefe Mantık: Immanuel Kant
İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük : Mahmut Esat Bozkurt
Din Kültürü ve Ahlak: Socrates
Beden Eğitimi : Cristiano Ronaldo
Müzik: Johann Sebastian Bach
Seçmeli ders Almanca: Goethe
Beslenme Alışkanlığı : Vedat Milor
Rehber Öğretmen: Doğan Cüceloğlu
BÜYÜK DESTEK TOPLADI
Vedat Milor'un nükteli tepki paylaşımı, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. Pek çok sosyal medya kullanıcısı da kendi deneyimlerini paylaşarak, özel okulların fahiş fiyatlarından yakındı. Bu ücretin karşılığı olarak ciddi fark yaratan bir eğitim olmadığını savundu.
Kaynak: Haber Merkezi