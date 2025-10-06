Özel Okula Ödediği Ücret Sonrası Olay Paylaşım! İşte Vedat Milor'un Beklediği 'Öğretmen Kadrosu'

Ünlü gastronomi yazarı Vedat Milor, özel okul ücretlerindeki fahiş artışa nükteli bir paylaşımla tepki gösterdi. Milor, oğlunun okulu için ödediği ücret sonucunda "beklediği eğitmen kadrosu"nu açıkladı. Vedat Milor, Matematik'e Cahit Arf'ı, Fizik'e Isaac Newton'u, Kimya'ya Marie Curie'yi, Din Kültürü ve Ahlak Dersi'ne ise Socrates'i beklediğini söyledi.

Özel Okula Ödediği Ücret Sonrası Olay Paylaşım! İşte Vedat Milor'un Beklediği 'Öğretmen Kadrosu'
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Sosyal medyada sık sık farklı konularla alakalı da yorumlarını paylaşan ünlü gastronomi yazarı Vedat Milor, bu kez de Instagram hesabından paylaştığı bir videoyla özel okul ücretlerindeki fahiş artışa yönelik tepkisini dile gösterdi.

Özellikle lise düzeyinde ücretler bu sene itibarıyla1 milyon TL'yi aşıp fiyat aralığı 550 bin TL ile 2.3 milyon TL arasına geldi. Vedat Milor da oğlunu ismini vermediği bir özel liseye kaydettiğini anlatarak sonra esprili bir şekilde "beklediği eğitmenler" listesini açıkladı.

Özel Okula Ödediği Ücret Sonrası Olay Paylaşım! İşte Vedat Milor'un Beklediği 'Öğretmen Kadrosu' - Resim : 1
Vedat Milor

Vedat Milor, listesinde şu isimleri saydı:

Matematik: Cahit Arf

Fizik: Isaac Newton

Kimya: Marie Curie

Biyoloji: Charles Darwin

Türk Dili ve Edebiyatı: Yaşar Kemal

Türkçe: William Shakespeare

Tarih: Heredot

Coğrafya: İbn-i Haldun

Felsefe Mantık: Immanuel Kant

İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük : Mahmut Esat Bozkurt

Din Kültürü ve Ahlak: Socrates

Beden Eğitimi : Cristiano Ronaldo

Müzik: Johann Sebastian Bach

Seçmeli ders Almanca: Goethe

Beslenme Alışkanlığı : Vedat Milor

Rehber Öğretmen: Doğan Cüceloğlu

Özel Okula Ödediği Ücret Sonrası Olay Paylaşım! İşte Vedat Milor'un Beklediği 'Öğretmen Kadrosu' - Resim : 2

BÜYÜK DESTEK TOPLADI

Vedat Milor'un nükteli tepki paylaşımı, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. Pek çok sosyal medya kullanıcısı da kendi deneyimlerini paylaşarak, özel okulların fahiş fiyatlarından yakındı. Bu ücretin karşılığı olarak ciddi fark yaratan bir eğitim olmadığını savundu.

Sayıştay'dan Çarpıcı 'Üniversite' Raporu: Ders Vermeyen Hocalar Maaş AlıyorSayıştay'dan Çarpıcı 'Üniversite' Raporu: Ders Vermeyen Hocalar Maaş AlıyorGüncel
Geçen Seneki Zammı Bilmişti! Asgari Ücret Zammını Açıkladı: SGK Uzmanı Net Rakam VerdiGeçen Seneki Zammı Bilmişti! Asgari Ücret Zammını Açıkladı: SGK Uzmanı Net Rakam VerdiEkonomi
Emekli Maaşı Ne Kadar Olacak? Uzman İsim Tek Tek HesapladıEmekli Maaşı Ne Kadar Olacak? Uzman İsim Tek Tek HesapladıEkonomi

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Vedat Milor Özel Okul
Güneşi Göremiyorsanız Bu Besinlerle Telafi Edin Güneşi Göremiyorsanız Bu Besinlerle Telafi Edin
Ankara'da Korkunç Olay! Yük Asansörü İkiye Ayrıldı, 2 İşçi Hayatını Kaybetti Ankara'da Korkunç Olay! Yük Asansörü İkiye Ayrıldı, 2 İşçi Hayatını Kaybetti
Sirkeci'de Feribot Önce Vapura Sonra İskeleye Çarptı Sirkeci'de Feribot Önce Vapura Sonra İskeleye Çarptı
Bugünü Bir Daha Unutamayacak! Arda Turan Darmadağın Oldu, Ne Olduğunu Anlayamadı Bile Arda Turan Darmadağın Oldu!
ÇOK OKUNANLAR
İstanbul Altın Rafinerisi A.Ş.'ye Operasyon! Çok Sayıda Gözaltı Var İstanbul Altın Rafinerisi A.Ş.'ye Operasyon
Meteoroloji Tarih Verdi! Günlerce Sürecek Şiddetli Yağışlar Kapıda Meteoroloji Tarih Verdi! Şiddetli Yağışlar Kapıda
Ev Sahibinden Skandal İlan! 'Emekliye Ev Yok' Dedi, Gerekçesi Olay Oldu Ev Sahibinden Skandal İlan! 'Emekliye Ev Yok' Dedi, Gerekçesi Olay Oldu
İsrail'in Alıkoyduğu 14 Türk Vatandaşıyla İlgili Dışişleri'nden Flaş Açıklama İsrail'in Alıkoyduğu 14 Türk Vatandaşıyla İlgili Dışişleri'nden Flaş Açıklama
AKP’nin Kurucu İsminden Partiye Zehir Zemberek Sözler: ‘AK Parti Kendi Varlık Prensiplerine İhanet Etmiştir’ AKP’nin Kurucu İsminden Partiye Zehir Zemberek Sözler