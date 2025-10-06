Özel Okula Ödediği Ücret Sonrası Olay Paylaşım! İşte Vedat Milor'un Beklediği 'Öğretmen Kadrosu'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Sosyal medyada sık sık farklı konularla alakalı da yorumlarını paylaşan ünlü gastronomi yazarı Vedat Milor, bu kez de Instagram hesabından paylaştığı bir videoyla özel okul ücretlerindeki fahiş artışa yönelik tepkisini dile gösterdi.

Özellikle lise düzeyinde ücretler bu sene itibarıyla1 milyon TL'yi aşıp fiyat aralığı 550 bin TL ile 2.3 milyon TL arasına geldi. Vedat Milor da oğlunu ismini vermediği bir özel liseye kaydettiğini anlatarak sonra esprili bir şekilde "beklediği eğitmenler" listesini açıkladı.

Vedat Milor

Vedat Milor, listesinde şu isimleri saydı:

Matematik: Cahit Arf

Fizik: Isaac Newton

Kimya: Marie Curie

Biyoloji: Charles Darwin

Türk Dili ve Edebiyatı: Yaşar Kemal

Türkçe: William Shakespeare

Tarih: Heredot

Coğrafya: İbn-i Haldun

Felsefe Mantık: Immanuel Kant

İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük : Mahmut Esat Bozkurt

Din Kültürü ve Ahlak: Socrates

Beden Eğitimi : Cristiano Ronaldo

Müzik: Johann Sebastian Bach

Seçmeli ders Almanca: Goethe

Beslenme Alışkanlığı : Vedat Milor

Rehber Öğretmen: Doğan Cüceloğlu

BÜYÜK DESTEK TOPLADI

Vedat Milor'un nükteli tepki paylaşımı, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. Pek çok sosyal medya kullanıcısı da kendi deneyimlerini paylaşarak, özel okulların fahiş fiyatlarından yakındı. Bu ücretin karşılığı olarak ciddi fark yaratan bir eğitim olmadığını savundu.

