Sirkeci'de Feribot Önce Vapura Sonra İskeleye Çarptı
İstanbul’da Harem-Sirkeci seferini yapan feribot önce vapura ardından da iskeleye çarptı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.
İstanbul’da Harem-Sirkeci seferini yapan arabalı vapur, önce bir başka vapura ardından da iskeleye çaptı.
Çarpışmanın ardından vatandaşlar korku dolu anlar yaşarken, olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.
Ekiplerin olay yerindeki çalışması devam ediyor.
AYRINTILAR GELECEK...
Kaynak: Haber Merkezi
