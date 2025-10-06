Ankara'da Korkunç Olay! Yük Asansörü İkiye Ayrıldı, 2 İşçi Hayatını Kaybetti
Ankara’nın Mamak ilçesinde yapımı süren bir inşaatta yük asansörü henüz belirlenemeyen bir nedenle ikiye ayrıldı. 12’nci katta çalışan 2 işçi olay yerinde yaşamını yitirdi. Olayın ardından inşaat çalışmaları durdurulurken, bölgede güvenlik önlemleri alındı.
Ankara'nın Mamak ilçesinde bir inşaatın 12'nci katındaki yük asansöründen düşen 2 işçi hayatını kaybetti.
Ege Mahallesi’nde sabah saatlerinde yapımı süren 15 katlı bir inşaatta bulunan yük asansörü, henüz belirlenemeyen bir nedenle ikiye ayrıldı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
2 İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ
Belediye ekipleri olayın ardından inşaat çalışmalarını durdurarak çevrede güvenlik önlemi aldı. Yük asansörünün ortadan ikiye ayrılması sonucu 12’nci katta çalışan 2 işçinin hayatını kaybettiği belirlendi. Ekiplerin bölgede inceleme ve güvenlik çalışmaları sürüyor.
