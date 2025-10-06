Ankara'da Korkunç Olay! Yük Asansörü İkiye Ayrıldı, 2 İşçi Hayatını Kaybetti

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ankara'nın Mamak ilçesinde bir inşaatın 12'nci katındaki yük asansöründen düşen 2 işçi hayatını kaybetti.

Ege Mahallesi’nde sabah saatlerinde yapımı süren 15 katlı bir inşaatta bulunan yük asansörü, henüz belirlenemeyen bir nedenle ikiye ayrıldı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Belediye ekipleri olayın ardından inşaat çalışmalarını durdurarak çevrede güvenlik önlemi aldı. Yük asansörünün ortadan ikiye ayrılması sonucu 12’nci katta çalışan 2 işçinin hayatını kaybettiği belirlendi. Ekiplerin bölgede inceleme ve güvenlik çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA