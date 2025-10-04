Kocaeli'de Fabrika Patlaması! 2 İşçiden Acı Haber

Kocaeli Dilovası'nda bulunan TN Maleik Petrokimya Fabrikasında patlama meydana geldi patlamada 2 işçi hayatını kaybetti.

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde bulunan bir fabrikada iş cinayeti meydana geldi. Olayda ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Ekonomim'in haberine göre, Dilovası ilçesinde bulunan TN Maleik Petrokimya Fabrikası’nda kaynak çalışması sırasında meydana geldiği öğrenilen patlamada 2 işçi yaşamını yitirdi.

Olaya ilişkin emniyet ekiplerinin incelemesi sürerken, Savcılık soruşturması da başlatıldı.

VALİDEN İLK AÇIKLAMA

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, AA muhabirine, fabrikada bir patlama ve yangın olmadığını belirterek, bakım çalışması esnasında iş kazası meydana geldiğini söyledi.

Aktaş, olayda 2 kişinin hayatını kaybettiğini, yaralının olmadığını kaydetti.

KOCAELİ VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Kocaeli Valiliği’nden yapılan açıklamada, "Dilovası ilçemizde bir iş yerinde meydana gelen iş kazasında ilk belirlemelere göre 2 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. İş kazası ile ilgili soruşturma başlatılmıştır. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

New York'ta 17 Katlı Binada Korkutan Patlama: Kısmi Çökme Meydana GeldiNew York'ta 17 Katlı Binada Korkutan Patlama: Kısmi Çökme Meydana GeldiDünya
Filipinler’de 6.9’luk Deprem; Kiliseler Çöktü, Okullar Boşaltıldı! Ölü Sayısı ArtıyorFilipinler’de 6.9’luk Deprem; Kiliseler Çöktü, Okullar Boşaltıldı! Ölü Sayısı ArtıyorDünya

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Patlama Kocaeli
Son Güncelleme:
AKP’den Hamas’ın ‘Gazze Planı’ Yanıtına İlk Yorum AKP’den Hamas’ın ‘Gazze Planı’ Yanıtına İlk Yorum
Hacıosmanoğlu Neşteri Vurdu! TFF'den Süper Lig Hakemine Dev Ceza TFF'den Süper Lig Hakemine Dev Ceza
Galatasaray'da Mauro Icardi Depremi! Liverpool Maçında Yaşanan Skandalı Açıkladı Galatasaray'da Mauro Icardi Depremi!
Dışişleri'nden Sumud Filosu'nda Alıkonulan Türkler İçin Flaş Açıklama Dışişleri'nden Sumud'da Alıkonulan Türkler İçin Flaş Açıklama
ÇOK OKUNANLAR
Özgür Özel Cezaevinde Duyduklarını Anlattı: 'Teker Teker Alınlarından Öpüyorum' 'Teker Teker Alınlarından Öpüyorum'
Hamas'ın Yanıtından Sonra Kritik Hamle: İsrail'den 'Operasyonları Durdurun' Talimatı İsrail'den 'Operasyonları Durdurun' Talimatı
Meteoroloji'den Çifte Uyarı! Şemsiyesiz Sakın Çıkmayın, Çok Kuvvetli Olacak Meteoroloji'den Çifte Uyarı! Şemsiyesiz Sakın Çıkmayın
AKP'li Şamil Tayyar'dan Bomba İddia: Bu Tarihlere İşaret Etti... Referandum Yolda, Erken Seçim Geliyor Referandum Yolda, Erken Seçim Geliyor
İmralı Heyeti, Öcalan’ın Sürece İlişkin Son Mesajını Paylaştı İmralı Heyeti, Öcalan’ın Sürece İlişkin Son Mesajını Paylaştı