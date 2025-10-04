Kocaeli'de Fabrika Patlaması! 2 İşçiden Acı Haber
Kocaeli Dilovası'nda bulunan TN Maleik Petrokimya Fabrikasında patlama meydana geldi patlamada 2 işçi hayatını kaybetti.
Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde bulunan bir fabrikada iş cinayeti meydana geldi. Olayda ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.
Ekonomim'in haberine göre, Dilovası ilçesinde bulunan TN Maleik Petrokimya Fabrikası’nda kaynak çalışması sırasında meydana geldiği öğrenilen patlamada 2 işçi yaşamını yitirdi.
Olaya ilişkin emniyet ekiplerinin incelemesi sürerken, Savcılık soruşturması da başlatıldı.
VALİDEN İLK AÇIKLAMA
Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, AA muhabirine, fabrikada bir patlama ve yangın olmadığını belirterek, bakım çalışması esnasında iş kazası meydana geldiğini söyledi.
Aktaş, olayda 2 kişinin hayatını kaybettiğini, yaralının olmadığını kaydetti.
KOCAELİ VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA
Kocaeli Valiliği’nden yapılan açıklamada, "Dilovası ilçemizde bir iş yerinde meydana gelen iş kazasında ilk belirlemelere göre 2 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. İş kazası ile ilgili soruşturma başlatılmıştır. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyoruz" ifadelerine yer verildi.
Kaynak: Haber Merkezi