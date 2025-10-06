Endonezya’da 2025'te En Fazla Can Kaybına Yol Açan Facia! Ölü Sayısı 50’ye Ulaştı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Endonezya'nın Doğu Cava bölgesinde yer alan Al Khoziny Okulu’nun geçtiğimiz hafta Salı günü öğle namazı sırasında çökmesiyle meydana gelen faciada hayatını kaybedenlerin sayısı 50’ye ulaştı.

ÖLÜ SAYISI ARTABİLİR

Yetkililerden alınan bilgiye göre, enkaz altındaki arama-kurtarma çalışmaları sürerken, olay yerindeki enkazın yaklaşık yüzde 80’lik bölümü temizlendi. Afetle Mücadele Ajansı tarafından yapılan açıklamada, ölü sayısının artabileceği vurgulandı.

5 FARKLI CESET PARÇASI

Ajans yetkilisi Yudhi Bramantyo, son yapılan çalışmalarda 5 farklı ceset parçası daha bulunduğunu belirterek, toplam can kaybının en az 54'e yükselebileceğini aktardı.

EN FAZLA CAN KAYBINA YOL AÇAN VAKA

Afetle Mücadele Ajansı Başkan Yardımcısı Budi Irawan ise enkaz altında kaldığı tahmin edilen 13 kişiye bu akşama kadar ulaşılmasının hedeflendiğini söyledi.

Irawan, "2025 yılı içinde, doğal afet ya da başka nedenlerle yaşanan olaylar arasında, Sidoarjo’daki bu felaket en fazla can kaybına yol açan vaka oldu" dedi.

