Endonezya’da 2025'te En Fazla Can Kaybına Yol Açan Facia! Ölü Sayısı 50’ye Ulaştı

Endonezya’da 6 gün önce bir okulun çökmesi sonucu meydana gelen faciada ölü sayısı arttı. Faciada hayatını kaybedenlerin sayısı 50’ye ulaştı. Yetkiler, ölü sayısının artabileceğini söyledi. Öte yandan vaka, 2025 yılı içinde Sidoarjo’da en fazla can kaybına yol açan vaka olarak kayıtlara geçti.

Endonezya'nın Doğu Cava bölgesinde yer alan Al Khoziny Okulu’nun geçtiğimiz hafta Salı günü öğle namazı sırasında çökmesiyle meydana gelen faciada hayatını kaybedenlerin sayısı 50’ye ulaştı.

Endonezya'da okul binası çöktü

ÖLÜ SAYISI ARTABİLİR

Yetkililerden alınan bilgiye göre, enkaz altındaki arama-kurtarma çalışmaları sürerken, olay yerindeki enkazın yaklaşık yüzde 80’lik bölümü temizlendi. Afetle Mücadele Ajansı tarafından yapılan açıklamada, ölü sayısının artabileceği vurgulandı.

Çöken binanın enkazından 102 kişi kurtuldu

5 FARKLI CESET PARÇASI

Ajans yetkilisi Yudhi Bramantyo, son yapılan çalışmalarda 5 farklı ceset parçası daha bulunduğunu belirterek, toplam can kaybının en az 54'e yükselebileceğini aktardı.

Faciada hayatını kaybedenlerin sayısı 50’ye ulaştı

EN FAZLA CAN KAYBINA YOL AÇAN VAKA

Afetle Mücadele Ajansı Başkan Yardımcısı Budi Irawan ise enkaz altında kaldığı tahmin edilen 13 kişiye bu akşama kadar ulaşılmasının hedeflendiğini söyledi.

Irawan, "2025 yılı içinde, doğal afet ya da başka nedenlerle yaşanan olaylar arasında, Sidoarjo’daki bu felaket en fazla can kaybına yol açan vaka oldu" dedi.

Kaynak: AA

