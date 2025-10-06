CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal İddialara Son Noktayı Koydu! Tıp Okuyan Oğlu Amerika’dan mı Mezun?

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Saraçhane protestolarında gençlerle birlikte çektiği videolar ve paylaşımları ile dikkatleri üzerine çeken CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, oğlunun ABD'de okumasına ilişkin iddialara yanıt verdi.

Oğlunun Amerika vatandaşı olmadığını vurgulayan Tanal, “Oğlum, bu ülkenin okullarında yetişmiş, bu toprakların emeğiyle, alın teriyle bugünlere gelmiştir” diyerek tepki gösterdi.

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal

Amerikan Cerrahlar Birliği’nin uluslararası düzeydeki bilimsel değerlendirmesi sonucunda oğlunun FACS unvanına layık görüldüğünü açıklayan Mahmut Tanal, oğlunun İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nden mezun olduğunu söyledi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Tanal, oğlunun okuduğu okulları şöyle sıraladı: İstanbul Erkek Lisesi, Robert Koleji, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi.

Mahmut Tanal'ın oğlu

“Benim oğlum Amerika’da okumadı, Amerika vatandaşı değildir” diye iddialara sert tepki gösteren Mahmut Tanal, “Bizi, bilime, vicdana ve insana hizmet edenlerle; ihaleden, ranttan, torpilden geçinenlerin çocuklarıyla kıyaslamak hadsizliktir. Yalan ve iftiralarla kendi eksiklerini örtmeye çalışanlara tek sözümüz var. Utanın” dedi.

Benim oğlum Amerika’da okumadı, Amerika vatandaşı değildir.

Oğlum, bu ülkenin okullarında yetişmiş, bu toprakların emeğiyle, alın teriyle bugünlere gelmiştir.



İstanbul Erkek Lisesi’ne bağlı ilkokul ve ortaokulda okumuş,

Ardından Robert Koleji’ni bitirmiş,… — Av.Mahmut TANAL (@MTanal) October 6, 2025

