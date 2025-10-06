CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal İddialara Son Noktayı Koydu! Tıp Okuyan Oğlu Amerika’dan mı Mezun?

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, oğlunun Amerika’da tıp okuduğu iddialarına sert yanıt verdi. Oğlunun İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi mezunu olduğunu açıklayan Tanal, “Benim oğlum Amerika’da okumadı, Amerika vatandaşı değildir. Yalan ve iftiralarla kendi eksiklerini örtmeye çalışanlara tek sözümüz var. Utanın” diye seslendi.

Son Güncelleme:
CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal İddialara Son Noktayı Koydu! Tıp Okuyan Oğlu Amerika’dan mı Mezun?
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Saraçhane protestolarında gençlerle birlikte çektiği videolar ve paylaşımları ile dikkatleri üzerine çeken CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, oğlunun ABD'de okumasına ilişkin iddialara yanıt verdi.

Oğlunun Amerika vatandaşı olmadığını vurgulayan Tanal, “Oğlum, bu ülkenin okullarında yetişmiş, bu toprakların emeğiyle, alın teriyle bugünlere gelmiştir” diyerek tepki gösterdi.

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal İddialara Son Noktayı Koydu! Tıp Okuyan Oğlu Amerika’dan mı Mezun? - Resim : 1
CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal

Amerikan Cerrahlar Birliği’nin uluslararası düzeydeki bilimsel değerlendirmesi sonucunda oğlunun FACS unvanına layık görüldüğünü açıklayan Mahmut Tanal, oğlunun İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nden mezun olduğunu söyledi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Tanal, oğlunun okuduğu okulları şöyle sıraladı: İstanbul Erkek Lisesi, Robert Koleji, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi.

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal İddialara Son Noktayı Koydu! Tıp Okuyan Oğlu Amerika’dan mı Mezun? - Resim : 2
Mahmut Tanal'ın oğlu

Benim oğlum Amerika’da okumadı, Amerika vatandaşı değildir” diye iddialara sert tepki gösteren Mahmut Tanal, “Bizi, bilime, vicdana ve insana hizmet edenlerle; ihaleden, ranttan, torpilden geçinenlerin çocuklarıyla kıyaslamak hadsizliktir. Yalan ve iftiralarla kendi eksiklerini örtmeye çalışanlara tek sözümüz var. Utanın” dedi.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
CHP Mahmut Tanal Amerika
Son Güncelleme:
Devlet Bahçeli Sırrı Süreyya Önder'e Ne Hediye Etti? Devlet Bahçeli Sırrı Süreyya Önder'e Ne Hediye Etti?
Ali Koç Sonrası Geri Geliyor! Sadettin Saran Müjdeli Haberi Duyurdu Ali Koç Sonrası Geri Geliyor
Damlaya Damlaya Ev Sahibi Olun! TOKİ'den Konutta 'Yüzyılın' Hamlesi Geliyor: İstanbul'da Bir İlke İmza Atılacak Konutta 'Yüzyılın Hamlesi' Geliyor!
Atatürk’e Saygı Duymayan Teğmen TSK’ya Döndü, Atatürkçü Teğmene Ret Atatürk’e Saygı Duymayan Teğmen TSK’ya Döndü, Atatürkçü Teğmene Ret
ÇOK OKUNANLAR
İstanbul Altın Rafinerisi A.Ş.'ye Operasyon! Çok Sayıda Gözaltı Var İstanbul Altın Rafinerisi A.Ş.'ye Operasyon
Meteoroloji Tarih Verdi! Günlerce Sürecek Şiddetli Yağışlar Kapıda Meteoroloji Tarih Verdi! Şiddetli Yağışlar Kapıda
Konya'da Kan Donduran Olay! 5 Yaşındaki Çocuk 'Yan Baktın' Kavgasında Öldürüldü Konya'da Kan Donduran Olay! 5 Yaşındaki Çocuk Öldürüldü
Kuzey Marmara Otoyolu’nda Korkunç Kaza! 2 Ölü, 5 Yaralı Kuzey Marmara Otoyolu’nda Korkunç Kaza! 2 Ölü, 5 Yaralı
İsrail'in Alıkoyduğu 14 Türk Vatandaşıyla İlgili Dışişleri'nden Flaş Açıklama İsrail'in Alıkoyduğu 14 Türk Vatandaşıyla İlgili Dışişleri'nden Flaş Açıklama