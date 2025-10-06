Sayıştay'dan Çarpıcı 'Üniversite' Raporu: Ders Vermeyen Hocalar Maaş Alıyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Son dönemde siyasette ve bürokraside liyakat tartışmaları gündemden düşmezken, Sayıştay’ın 2024 yılı denetim raporunda Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, Eğitim Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve Rektörlük kadrolarında bulunan bazı öğretim görevlilerinin, üniversitenin bürolarında ve Bilgisayar Araştırma Uygulama Merkezi (BAUM) gibi birimlerde idari görevler üstlendikleri aktarıldı.

Nefes gazetesinden Merve Şişman'ın haberine göre; incelenen 2024 yılı ders programlarına göre, bu akademisyenlerin ders vermedikleri, uygulama yapmadıkları veya uygulama yaptırmadıkları anlaşıldı. Yükseköğretim Kanunu’nun 2547 sayılı maddesine göre öğretim görevlilerinin asli görevinin ders vermek, uygulama yapmak ya da yaptırmak olduğu belirtilirken, raporda bu akademisyenlerin idari personel tarafından yapılması gereken büro memurluğu görevlerini yürüttüğü ve buna rağmen akademik personel maaşı aldıkları vurgulandı.

HİÇ DERS GÖREVİ YOK

Sayıştay raporunda bir diğer dikkat çeken detay da, kadrolu öğretim görevlilerinin bir kısmına ders programlarında hiç ders görevi verilmemesi oldu. Rapor, Açıköğretim Fakültesi, Eğitim Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile Rektörlük kadrolarında bulunan bazı öğretim görevlilerinin 2024 yılı ders programlarında ders görevi olmadığı halde maaş almaya devam ettiklerini gözler önüne serdi.

Kaynak: Nefes Gazetesi