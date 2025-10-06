Geçen Seneki Zammı Bilmişti! Asgari Ücret Zammını Açıkladı: SGK Uzmanı Net Rakam Verdi

Yeni yıla sayılı günler kala gözler asgari ücret zammına çevrildi. Milyonlarca çalışan ‘Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak? 2026 asgari ücret zammı ne kadar olacak?’ sorularını araştırırken SGK Uzmanı Murat Bal’dan dikkat çeken zam açıklaması geldi. SGK uzmanı net rakam verdi. Asgari ücrette beklenen zammı açıkladı. Peki asgari ücrete ne kadar zam yapılacak? Asgari ücret zammı ne kadar olacak? İşte son dakika asgari ücret zam haberinin detayları…

Türkiye’de milyonlarca çalışan, 2026 asgari ücret zammını araştırmakta. Uzmanlardan peş peşe zam tahminleri gelirken gözler yıl sonuna çevrildi. Peki 2026 asgari ücret zammı ne kadar olacak? Asgari ücret zammı ne kadar olacak? SGK uzmanı Murat Bal, beklenen oranı açıkladı.

Enflasyondaki artışla beraber asgari ücretteki zam oranı hızla erirken gözler yeni zamma çevrildi. Habertürk yayınına katılan SGK uzmanı Murat Bal, asgari ücretin zam sürecine ilişkin dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

MİLYONLARCA KİŞİNİN GÖZÜ YIL SONUNDA! ASGARİ ÜCRETE NE KADAR ZAM YAPILACAK?

Geçen yıl yüzde 44-45 oranındaki enflasyona karşı asgari ücrete yüzde 30 civarında zam yapıldığını vurgulayan SGK uzmanı Murat Bal, bu yıl da benzer şekilde hedeflenen enflasyon üzerinden bir artış beklediğini ifade etti.

"Hedeflenen enflasyon üzerinden bir zam yapılırsa eğer 25 bin 500'ler civarında olur gibi gözüküyor. Öyle olacak gibi gözüküyor. Geçen sene de bu şekilde oldu" diyen Bal, enflasyon düşmeden yapılan zamların alım gücünü koruyamayacağını vurguladı.

‘AÇLIK SINIRI 27 BİN TL SEVİYESİNE ULAŞTI’

Açlık sınırının TÜİK verilerine göre 27 bin TL seviyesine ulaştığını ifade eden Bal, "Artık biz maaşlarımızın en azından açlık sınırı olsun şeklinde bir açıklamalar içindeyiz. Yani bir tarafta devamlı 12 ay boyunca açlık sınırında kalan bir asgari ücret. Bizim bir kere kesinlikle alım gücünü korumamız lazım. Hane halkı gelirini korumamız lazım. Ama kira enflasyonu, gıda enflasyonu, bunların oluşturduğu hasar, maalesef ki işte bu noktalara getiriyor." ifadelerini kullandı.

2026 ASGARİ ÜCRET TOPLANTILARI NE ZAMAN?

2026 yılı asgari ücretinin belirlenmesi için Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Aralık 2025'te toplanacaktır. Komisyon, işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan 15 üyeden meydana gelir ve genellikle dört toplantı yaparak yeni asgari ücret seviyesini belirler.

Toplantılar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde gerçekleşir ve sonuçlar genellikle Aralık ayı sonunda kamuoyuna duyurulur.

ASGARİ ÜCRET 2025 NE KADAR?

Brüt Aylık Ücret: 26.005,50 TL

Net Aylık Ücret: 22.104,67 TL

İşverene Aylık Maliyet: 30.621,48 TL

Bu düzenlemeyle, asgari ücrette yıllık %30 oranında bir artış oldu.

Kaynak: HaberTürk

