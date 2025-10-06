Evinin Fiyatını Bir Anda Artırana Rekor Ceza! Bakanlık 256 Kişiyi Affetmedi, Milyonluk Ceza Yazdı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ticaret Bakanlığı, emlak sektöründe adil ve istikrarlı bir piyasa sağlamak amacıyla fahiş fiyat artışı yapan kişi ve işletmelere yönelik cezai işlem uyguladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, mayıs ayında yapılan yönetmelik değişikliğiyle internet ortamında verilen taşınmaz ilanlarında ekonomik verilere uymayan ve haklı gerekçesi olmayan fiyat artışlarının yasaklandığı bildirildi.

256 KİŞİYE PARA CEZASI

Açıklamada, emlak işletmelerinin de bu tür artışlara aracılık edemeyeceği hükme bağlanırken, düzenlemenin taşınmaz sahipleri ve ilanı yayımlayan diğer kişileri de kapsadığı ifade edildi. Son dönem ilanlarının incelenmesi sonucunda 70 taşınmaz sahibi ve 186 emlak işletmesinin fiyatlarında ekonomik verilere uymayan artış yaptığı tespit edildi. Bu kapsamda toplam 256 kişi hakkında 34 milyon 900 bin TL idari para cezası verildi.

172 MİLYON LİRA CEZA

Bugüne kadar taşınmaz ilanlarında fahiş fiyat artışı nedeniyle 1416 kişi hakkında işlem yapıldığı ve toplam 172 milyon TL idari para cezası uygulandığı kaydedildi. Bakanlık, emlak sektöründe şeffaf ve dengeli bir piyasa oluşturmak ve vatandaşların menfaatini korumak için gerekli tedbirleri almaya devam edeceğini bildirdi.

Kaynak: DHA