Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, elektrik tüketiminde uygulanan kademeli sistemde değişim için düğmeye bastı. Mevcut durumda yıllık 5 bin kilovatsaat (kWh) olan üst sınırın, 3 bin kWh’e düşürülmesi planlanıyor. İşte detaylar…

Elektrik faturalarında yeni dönem başlatacak, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nı yeni adımında hazırlıklar sürüyor.

Yeni düzenlemeyle birlikte, yüksek gelirli ve fazla elektrik tüketen haneler, enerjiyi maliyetine yakın fiyatlardan kullanacak. Dar ve orta gelirli vatandaşlar ise mevcut devlet desteklerinden faydalanmaya devam edecek.

Elektrik Faturalarında Yeni Dönem! Kim Ne Kadar Ödeyecek? Gelire Göre Kademeli Tarife Geliyor - Resim : 1
Yıllık 5 bin kilovatsaat (kWh) olan üst sınır, 3 bin kWh’e düşürülebilir

DEVLET DESTEĞİ GELİRE GÖRE ŞEKİLLENECEK

Türkiye Gazetesi’nde yer alan habere göre, Bakanlık uzun süredir elektrik ve doğalgaz faturalarında uygulanan eşit oranlı destek politikasını, gelir gruplarına göre yeniden yapılandırmayı hedefliyor. Bu çerçevede, yüksek gelirli ve yüksek tüketimli kullanıcılar, “son kaynak tedarik tarifesi” kapsamında daha yüksek birim fiyatlardan elektrik kullanacak.

Elektrik Faturalarında Yeni Dönem! Kim Ne Kadar Ödeyecek? Gelire Göre Kademeli Tarife Geliyor - Resim : 2
Dar ve orta gelirli vatandaşlara destek sürecek

DAR GELİRLİLERE DESTEK DEVAM EDECEK

Yeni sistemin, yaklaşık 42 milyon abonenin büyük bölümünü etkilemeyeceği ifade ediliyor. Aylık tüketimi 240 kWh’in altında kalan haneler, mevcut desteklerden yararlanmaya devam edecek. Buna karşın, elektrikli araç kullananlar veya geniş konutlarda yaşayan ve yüksek tüketim yapan aboneler, kademeli tarifede daha yüksek basamaklardan ücretlendirilecek.

Elektrik Faturalarında Yeni Dönem! Kim Ne Kadar Ödeyecek? Gelire Göre Kademeli Tarife Geliyor - Resim : 3

FATURALARDA ARTIŞ BEKLENİYOR

Mevcut sistemde yıllık 5 bin kWh tüketim sınırı, aylık ortalama 347 kWh tüketimi aşan kullanıcıları kapsıyor. Bu sınırın 3 bin kWh’e düşürülmesiyle birlikte, destekten çıkacak kullanıcı oranının yüzde 15’e yükseleceği tahmin ediliyor. Uzmanlara göre, yüksek tüketimli hanelerde faturalarda yüzde 60 ila 100 arasında artış yaşanabileceği öngörülüyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Elektrik Elektrik faturası Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
