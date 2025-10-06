Bitcoin Haftaya Rekorla Başladı! 130 Bin Dolara Dayandı
ABD hükümetinin kapanması ve Fed'in faiz indirimi beklentileri, Bitcoin’e olan talebi artırarak ekim ayı başında fiyatı yaklaşık 126 bin dolara çıkardı.
Bitcoin, küresel ekonomik belirsizlik ve devam eden ABD hükümetinin kapanmasının yatırımcıları güvenli limana yönlendirmesiyle ekim ayı başında yaklaşık 126 bin dolara çıkarak yeni bir rekor kırdı.
Hükümetin kapanması, önemli federal operasyonları durdurdu ve Cuma günü yayınlanması beklenen eylül ayı istihdam raporu da dahil olmak üzere kritik ekonomik verilerin açıklanmasını erteledi.
BITCOIN REKOR KIRDI
ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz oranlarını daha fazla düşüreceği beklentisi, piyasalardaki güveni artırdı. Piyasalar, bu ay çeyrek puanlık bir indirim ve aralık ayında bir indirimi neredeyse tamamen fiyatladı. Ek ivme ise, geçen hafta toplam 3,25 milyar dolarlık net giriş kaydeden ABD’de listelenen spot Bitcoin ETF’lerinden geldi. Bitcoin şu sıralar 123 bin 724 dolar seviyesinden işlem görüyor.
