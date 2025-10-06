Yalova'da Kadın Cinayeti: Evli Olduğu Erkek Tarafından Öldürüldü
Yalova'da bu sabah bir kadın, evli olduğu erkek tarafından sokakta önce göğsünden sonra kafasından vurularak öldürüldü. Polis, olay yerinden kaçan saldırganı arıyor.
Türkiye'de günden güne artan kadın cinayetlerine karşı kararlı bir mücadele yürütülmediği için şiddet, toplumsal bir sorun haline gelirken, son olarak Yalova'nın Altınova ilçesinde sabah saatlerinde de bir kadın cinayeti yaşandı.
İddiaya göre Özgür A. isimli erkek, eşi Belgin A'ya (39) yanında taşıdığı tabancayla ateş etti. Görgü tanığı M.S., saldırganın önce kadını göğsünden vurduğunu, silahın tutukluk yapmasının ardından kaçmaya çalışan kadına bu kez başından ateş ettiğini söyledi.
SALDIRGAN KAÇTI
Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Belgin A.'nın hayatını kaybettiği tespit edildi.
Cinayetin ardından olay yerinden kaçan saldırgan Özgür A.'nın yakalanması için polis ekipleri geniş çaplı operasyon başlattı.
Kaynak: İHA