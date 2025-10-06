Yalova'da Kadın Cinayeti: Evli Olduğu Erkek Tarafından Öldürüldü

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye'de günden güne artan kadın cinayetlerine karşı kararlı bir mücadele yürütülmediği için şiddet, toplumsal bir sorun haline gelirken, son olarak Yalova'nın Altınova ilçesinde sabah saatlerinde de bir kadın cinayeti yaşandı.

İddiaya göre Özgür A. isimli erkek, eşi Belgin A'ya (39) yanında taşıdığı tabancayla ateş etti. Görgü tanığı M.S., saldırganın önce kadını göğsünden vurduğunu, silahın tutukluk yapmasının ardından kaçmaya çalışan kadına bu kez başından ateş ettiğini söyledi.

SALDIRGAN KAÇTI

Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Belgin A.'nın hayatını kaybettiği tespit edildi.

Cinayetin ardından olay yerinden kaçan saldırgan Özgür A.'nın yakalanması için polis ekipleri geniş çaplı operasyon başlattı.

Kaynak: İHA