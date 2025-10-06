Gaziantep'te Mide Bulandıran Görüntü! Hepsini Vatandaşa Yedireceklerdi, Belediye Başkanı Çileden Çıktı

Gaziantep'te Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, şok gıda denetimine katıldı. Gördükleri karşısında çileden çıkan Yılmaz, "Sen bunları annene, çocuklarına yedirir misin? Kendin yer misin?" sorusunu sordu.

Türkiye’de gıda skandalları arasına her geçen gün bir yenisi daha ekleniyor. Son olarak, Gaziantep'te, bir gıda fabrikasına yönelik Şehitkamil Belediyesi tarafından yapılan denetimlerde pes dedirten ve mide bulandıran görüntüler ortaya çıktı.

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, denetime bizzat katılırken, tarihi geçmiş ve bozulmuş gıda ürünlerini görünce adeta çileden çıktı ve "Sen bunları annene, çocuklarına yedirir misin? Kendin yer misin?" ifadeleriyle işletme sahibine tepki gösterdi.

KÜFLENMİŞ SALÇALAR, BOZULMUŞ REÇELLER

Yapılan denetimlerde ise gıda fabrikasında bidonlar içerisinde küflenmiş salçalar, bozulmuş reçeller ve tarihi geçmiş çok sayıda gıda ürünü pes dedirtti. Fabrikada hijyen koşullarının da tamamen yok sayılması Başkan Umut Yılmaz ile denetime katılanları bile şok etti. Gördüğü manzara karşısında çileden çıkan Yılmaz, firma yetkilisine sert sözlerle tepki gösterdi.

Başkan Yılmaz, işletme sahibine tepki gösterirken, "Bunları annene yedirir misin? Çocuklarına yedirir misin? Kendin yer misin?" dedi. İşletme sahibinin yanıtı ise, “Tabii ki hayır” oldu.

Söz konusu duruma ilişkin sosyal medyadan bir paylaşımda bulunan Başkan Yılmaz, “Şehitkamil'de kimse halkın sofrasına ihanet edemez. Denetimlerimizde öyle bir pişkinlikle karşılaştık ki, gözlerimize inanamadık. Bozuk salçalar, küflenmiş reçeller, tarihi geçmiş ürünler. Hem de sağlıksız, hijyenden uzak ortamlarda. Bu milletin alın teriyle kazandığı ekmeğe, çocuklarımızın sağlığına kimsenin göz dikmesine izin vermeyiz. Vatandaşımızın sofrasına güvenle koyduğu her lokma bizim namusumuzdur. Bu bilinçle, denetimlerimiz hız kesmeden devam edecek. Sağlığa, dürüstlüğe, helal kazanca sahip çıkan herkese teşekkür ediyoruz. Biz buradayız, halkımızın sağlığı için dimdik ayaktayız” dedi.

