Kentlerde Gıda Sistemi Nasıl Dönüşür?

Kentlerimizin gıda altyapısını bilmiyoruz. Gıda sistemimizi kentlerimizin odağı haline getiremiyoruz. Kentleri dönüştürürken gıda sisteminin ihmal edildiğini görüyoruz.

Son Güncelleme:
Mete Yolaş

Mete Yolaş

[email protected]

Tüm Yazıları
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yetkilerini yerel yönetimlere devretmiyor, destek almak istemiyor ve belirli standartlar getirmiyor. Bunları yapmadığını ve gıda sistemimizle ilgili kendisi de çalışmıyor.

Kentlerin Gıda Altyapısı Nasıl Haritalanır?

İstanbul’un üzüm bağları, Ankara’nın Atatürk Orman Çiftliği, Şırnak’ın zeytin bahçeleri. Ya yok oldular ya da can çekişiyorlar. Kentlerimizde hangi gıdalar, hangi tarımsal araziler vardı? Bilmiyoruz. Kentin nasıl bir gıda üretim potansiyeli var? Onu da bilmiyoruz.

Tarım arazilerinde yetiştirilen binalar, birkaç kente yığılan gıda üretimi, normalde sağlanamayan ve afette de sağlanması mümkün olmayan gıda güvenliği. Kenti yönetenler, yönettiği kentin tarım alanlarını, kentimizin ürettiği gıdaları, gelecek potansiyelini, yerel üretici sayısını net bir şekilde bilmeli.

Kentin gıda altyapısını ortaya koyduk. Dünü, bugünü ve yarını biliyoruz diyelim. Bu temel bir veri; bu haliyle bizim için hiçbir anlam ifade etmiyor. Verileri anlamlandırabilmek için detaylı bir şekilde haritaya işlememiz ve bu alanları besleyen doğal kaynakları, lojistik altyapıyı, hammadde kaynaklarını da bu haritada göstermemiz gerekiyor.

Haritanın tarım arazisinin toprak kalitesini, gıda işletmelerinin kullandığı doğal kaynakları, bu alanların çevreye etkilerini ve gelecekte ne duruma geleceğine dair tahminleri de içermeli. En önemli noktasının ise halkın erişimine tamamen açık olmalı.

Kısa Gıda Tedarik Zinciri Nasıl Kurulur?

Kenti karmaşıklaştıran en önemli hususlardan birinin de gıda tedarik zinciri. Tarım arazileri ve gıda üretim alanlarına hammaddeler nereden ve hangi rotayı takip ederek geliyor? Bu alanlardan çıkan gıdalar nerelere ve hangi rotayı takip ederek gidiyor? Burası da önemsenmeyen, düğüm olmuş bir konu.

Kentin mevcut gıda altyapısına göre gıda tedarik zincirini olabildiğince kısaltmamız gerekiyor. Lastik gibi uzattığımız gıda tedarik zinciri, gıda fiyatlarının artmasına, gıda güvenliğinin tehlikeye düşmesine ve şoklara karşı zincirin çökmesine neden oluyor. Karbon salınımı, sosyal adaletsizlik, kaynakların olağandışı tüketimi de cabası.

Şehir Planlamasına Gıda Mühendisleri Neden Dahil Olmalı?

Gıda mühendisliğinde hijyenik tasarım adında özel bir alan var. Bir yerde gıda üreteceksek o yapının, gıda üretilebilecek hijyenik altyapıyı tamamen sağlayacak şekilde kurulan bir tesiste üretilmesini sağlamamız gerekiyor. Basit olarak üretim alanını tamamen temizlenebilir kılmalı, çöp alanını, soyunma odalarını, tuvaletleri üretim alanından uzakta konumlandırmalı, üretim alanını çevresel tehditlere kapalı tutmalıyız.

Hiçbir kentin planlamasının buna uygun olmadığını görüyoruz. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın çıkıp kentlerimizde fırınların, gıda tesislerinin, marketlerin yerinin net bir şekilde bellidir diyemez. Ondan sonra binaların altında binaya zarar veren fırınları, düzeni oturmadığı için kolon kesen marketleri, alakasız sanayi sitelerinde ya da apartman dairelerinde üretim yapan gıda işletmeler ortaya çıkıyor. Acı sonuçlarını da bizzat tecrübe ediyoruz.

Etiketler
gıda Türkiye
Son Güncelleme:

Mete Yolaş Arşivi

Gıda Suçları: Hangi Yaptırımlar İşler? 29 Eylül 2025
Sağlık Bakanı Memişoğlu'nun Çıkışı Doğru ama Hedefi Yanlış 25 Eylül 2025
Türkiye’de Gıda Güvenliği ve Gıda Güvencesi: Son 23 Yılda Ne Oldu? 22 Eylül 2025
Gıda Kaynaklı Hastalıklar Neden Kayda Girmiyor? 18 Eylül 2025
Ulusal Gıda Güvenliği Kurumu: Neden Şart, Nasıl Kurulur? 15 Eylül 2025
İklim, Pestisit, Su Krizi: Tarımsal Planlama Yok 11 Eylül 2025
Mete Yolaş Tüm Yazıları
Yazarlar
Neşe Doster
Neşe Doster 'Irmağı Takip Eden Denizi Bulurmuş'
Hatice Turhan
Hatice Turhan CHP’li Belediyeler Örgütü Rahat Bırakın
Dr. Bayram Yıldız
Dr. Bayram Yıldız Bu Gıdalar Erkek Sağlığına Sessiz Tehdit! Bedeli Düşündüğünüzden Ağır...
Ece Seçil Şahin
Ece Seçil Şahin Hangi Burç, Hangi İşle Mutlu Olur?
Reha Tartıcı
Reha Tartıcı Ritmin İçinden Gelen Sade, Yerel ve Özgür Tabaklar
ÇOK OKUNANLAR
Türkiye’den İsrail’e Sert Sumud Filosu Çıkışı! 'Tüm Girişimler Başlatıldı' Türkiye’den İsrail’e Sert Sumud Filosu Çıkışı!
Eşi Benzeri Yok! Elon Musk, Servetiyle Tarihe Geçti! Eşi Benzeri Yok! Elon Musk, Servetiyle Tarihe Geçti!
İtalya Ayağa Kalktı! Sumud Filosu İçin Genel Grev Kararı İtalya Ayağa Kalktı! Sumud Filosu İçin Genel Grev Kararı
Samsun’da Feci Kaza! 2 Ölü Samsun’da Feci Kaza! 2 Ölü
Sumud Filosu İsrail Saldırısı Altında! Askerler Gemilere Çıktı, 25 Türk Aktivist Gözaltına Alındı Sumud Filosu İsrail Saldırısı Altında