Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kritik Zirve İçin Azerbaycan'a Gidecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yarın, Azerbaycan'ın Gebele şehrinde düzenlenecek olan Türk Devletleri Teşkilatı 12. Zirvesi’ne katılmak üzere yarın Azerbaycan’a gidecek.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in daveti üzerine, Azerbaycan'ın Gebele şehrinde düzenlenecek Türk Devletleri Teşkilatı 12. Zirvesi’ne katılmak üzere yarın Azerbaycan'a gideceği aktarıldı.

"Bölgesel Barış ve Güvenlik" temasıyla düzenlenecek zirve kapsamında, Türk Devletleri Teşkilatı’nın kurumsal yapısının tahkimine ve teşkilat bünyesindeki işbirliğinin güçlendirilmesine yönelik çalışmalar gözden geçirilecek, zirvede Gebele Bildirisi dahil muhtelif belge ve kararların kabul edilmesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Zirve marjında Devlet Başkanları Konseyi Toplantısı’na katılması ve katılımcı Devlet ve Hükümet Başkanlarıyla temaslarda bulunması planlanıyor.

Kaynak: ANKA

Etiketler
Recep Tayyip Erdoğan Azerbaycan
