Siyasette Tartışma Yaratan Fotoğraf! Cumhurbaşkanı ile Aynı Karede Yer Alan Mahmut Arıkan’dan Net Mesaj: ‘Kimsenin Hasmı Değiliz’

TBMM’nin yeni yasama yılı için düzenlenen davette Cumhurbaşkanı Erdoğan ile aynı fotoğrafta yer alması tepki çeken Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan’dan açıklama geldi. Arıkan “Kimsenin hasmı değil, milletimizin sevdalısıyız” dedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) yeni yasama yılı resepsiyonunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile aynı karede yer alan Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, gündem olan fotoğrafa ilişkin açıklama yaptı.

Liderler, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yeni yasama yılı resepsiyonunda buluştu

Meclis'teki açılış programı kapsamında Mermerli Salon’da düzenlenen davette Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş’un eşliğinde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, BBP lideri Mustafa Destici ve Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan ile bir araya gelmişti.

Buluşmada çekilen fotoğraflar sosyal medyada dikkat çekmiş, siyasi isimlerden de açıklamalar arka arkaya gelmişti.

"KİMSENİN HASMI DEĞİLİZ"

Görüşmede yer alması ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’la aynı karede bulunması çok konuşulan Saadet Partisi lideri Mahmut Arıkan, siyasetteki kutuplaşmaya dikkat çekti. Arıkan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: Siyasi partiler, birbirinin hasmı değil; rakibidir. Siyasette rekabet, nezakete mani değildir, olmamalıdır. Demokrasi, herkesin aynı fikirde olması değil; farklı fikirlerle aynı nezaket karesinde durabilme erdemidir. Kimsenin hasmı değil, milletimizin sevdalısıyız.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan

ARINÇ DETAYI

Resepsiyona katılan isimler arasında TBMM eski Başkanı Bülent Arınç’ın da yer alması dikkat çekerken, Arıkan'ın açıklamasındaki “nezaket ve demokrasi” vurgusu da önemli bir siyasi mesaj olarak yorumlandı.

Kaynak: Haber Merkezi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Saadet Partisi Mahmut Arıkan Bülent Arınç TBMM
