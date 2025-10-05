Zorunlu Eğitim Süresi Kısalıyor... Bakan Tekin Açıkladı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, zorunlu eğitimin 12 yıldan daha kısa bir süreye indirilebileceğini açıkladı. Teknolojinin gelişimi ve bilgiye erişimin kolaylaşmasıyla bu sürenin yeniden değerlendirildiğini belirten Tekin, hazırlanan raporun Cumhurbaşkanı'na sunulacağını söyledi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, uzun süredir kamuoyunda tartışılan 12 yıllık zorunlu eğitim süresiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Eğitim sisteminde değişiklik olabileceğine işaret eden Bakan Tekin, teknolojinin gelişimi ve bilgiye erişimin kolaylaşmasının, zorunlu eğitimin yeniden değerlendirilmesini gündeme getirdiğini söyledi.

Tekin, bu konuda hazırlanan çalışmanın tamamlandığını belirterek, YÖK’ün lisans eğitimini 3 yıla düşürmeye yönelik planlarını da hatırlattı.

‘CUMHURBAŞKANI'NIN ONAYINA SUNACAĞIZ’

Üzerinde uzun süredir çalışılan raporun nihayete erdiğini ifade eden Tekin, "Bunu sayın Cumhurbaşkanı'nın onayına sunacağız. Bu konuda karar verilirse farklı alternatifler var. İlk kabinede çok büyük ihtimalle bununla ilgili bir sunum yapacağız” açıklamasında bulundu.

Eğitim sisteminde yapılacak olası değişikliklerin takvime nasıl yansıyacağına da değinen Bakan Tekin, "Önümüzdeki yıl eğitim öğretim takvimi buna göre dizayn edilecektir" diyerek, kararın bu yıl içinde alınacağını belirtti.

ÖĞRETMEN ATAMALARINDA YENİ DÖNEM

Gündeme dair soruları yanıtlayan Tekin, öğretmen atamaları ve Milli Eğitim Akademisi hakkında da bilgi verdi. KPSS ile mülakat uygulamasının sona erdiğini duyuran Bakan Tekin, "Bunu bu yıl son kez yaptık" sözleriyle yeni bir dönemin başladığını vurguladı.

24 KASIM'DA 15 BİN ÖĞRETMEN ATANACAK

Öğretmen adayları için önemli bir tarihi de açıklayan Tekin, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde 15 bin öğretmenin atamasının yapılacağını duyurdu. Ayrıca, 2026 yılı itibarıyla Milli Eğitim Akademisi’nde 10 bin öğretmen adayının eğitim sürecine başlayacağını belirtti.

