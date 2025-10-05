Kayseri'de Küresel Sumud Filosu'na Pedallı Destek

Kayseri'de Filistin ve Küresel Sumud Filosu'na destek olmak, İsrail'in saldırılarını protesto etmek amacıyla bisiklet turu düzenlendi. 500'ü aşkın bisikletli etkinliğe katılarak Filistin'e destek verdi.

Kayseri'de Küresel Sumud Filosu'na Pedallı Destek
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ ve Kayseri Filistin'le Dayanışma Platformu işbirliğiyle "Sumud için pedallıyoruz" sloganıyla Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen etkinliğe 500'ü aşkın bisikletli katıldı.

Etkinlik öncesi bisikletlere Türk ve Filistin bayrakları asıldı. Bisikletliler, daha sonra Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi Esenyurt Kapısı'na kadar pedal çevirdi.

KATLİAMA SESSİZ KALMADILAR

Etkinliğe katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Türkiye'nin farklı noktalarında etkinlikler düzenlendiğini, dünyanın Filistin'de yaşanan katliam ve soykırıma sessiz kalmadığını söyledi. Büyükkılıç, her zaman Filistin'in yanında olduklarını vurgulayarak, etkinlikte emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: AA

