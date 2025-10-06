Polisin Üzerine Araç Sürdüğü İddia Edilen CHP'nin Otobüs Şoförü Konuştu: 'O Videolar Hızlandırılmış'

CHP'nin otobüs şoförü Gökhan Gülyurt'un, "dur" ihtarına uymayıp aracı polisin üzerine sürdüğü iddiasıyla yargılandığı dava devam ediyor. Gülyurt son duruşmadaki savunmasında, "Devlete ve emniyete karşı kasti bir eylemim bulunmamaktadır. Basında yer alan videolar hızlandırılmıştır, ben yavaş gidiyordum" dedi.

CHP'nin otobüs şoförü Gökhan Gülyurt'un, "dur" ihtarına uymayıp aracı polisin üzerine sürdüğü gerekçesiyle yargılanmasına başlandı. Ankara 72. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz sanık Gökhan Güyurt ile taraf avukatları katıldı. Mahkeme hakimi kimlik tespiti yapılıp, iddianamenin okunmasının ardından yargılamanın başladığını belirtti.

CHP'nin otobüs şoförü Gökhan Gülyurt, "Kasti olarak bir şey yapmadım. Devlete ve emniyete karşı kasti bir eylemim bulunmamaktadır. Basında yer alan videolar hızlandırılmıştır, ben yavaş gidiyordum. Çocuklarım okullarında babası polis katili diye yaftalanmaktadırlar. Bu şekilde anılmak benim zoruma gidiyor" ifadelerine yer verdi.

Polisin Üzerine Araç Sürdüğü İddia Edilen CHP'nin Otobüs Şoförü Konuştu: 'O Videolar Hızlandırılmış' - Resim : 1
Gökhan Gülyurt

'POLİSLERİN ÜZERİNE ARAÇ SÜRÜLMEDİ

Yaşanan olayda otobüs içerisinde yer alan 28. Dönem Amasya Milletvekili Reşat Karagöz mahkeme huzurunda tanık olarak dinlendi. Karagöz, "Olay günü 13-14 milletvekilimizle birlikte 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı programına katılmak üzere seyahat halindeydik. Bir polis memuru, biz vekillerin otobüsün içerisinde bulunduğumuzu bilerek hukuksuzca durdurmak istedi. Sanık şoför yavaşladı, biz devam etmesini istedik. Polislerin üzerine araç sürülmedi" dedi.

DURUŞMA 3 KASIM'A ERTELENDİ

Tanık beyanının ardından söz alan Cumhuriyet savcısı, eksik hususların giderilmesi yönünde mütalaasını açıkladı.

Sanık, tanık ve avukat beyanlarının ardından ara kararını açıklayan hakim, sanık Gülyurt'un davalardan vareste tutulmasına karar vererek, sonraki duruşmayı 3 Kasım'a erteledi.

Kaynak: İHA

