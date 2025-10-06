Şanlıurfa’da Bir İlk! İnsanlık Tarihinin Sırrı Ortaya Çıktı

Şanlıurfa Karahantepe’de yürütülen kazı çalışmalarında önemli bir keşfe imza atıldı. İlk kez insan yüzü betimli bir T biçimli dikilitaş gün yüzüne çıkarıldı. Bu keşfin Neolitik dönem araştırmalarında yeni bir kapı aralayacağı düşünülüyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın yürüttüğü Taş Tepeler Projesi kapsamında Şanlıurfa Karahantepe'de yapılan kazılar sonucu ilk kez insan yüzlü, T biçimli bir dikilitaşı gün yüzüne çıkartıldı.

Göbeklitepe ve çevresinde bulunan T biçimli dikilitaşların izine Karahantepe'de de rastlandı.

İnsan yüzlü, T biçimli dikilitaş bulundu

Dikilitaşın üst kısmında yer alan yüz betimi; keskin hatları, derin göz çukurları ve küt biçimli burnuyla Karahantepe'de daha önce bulunan insan heykelleriyle benzer bir üslup taşıyor.

İNSANI SEMBOLLEŞTİREN İLK ANLATIM

Uzun süredir çatı taşıyıcısı olmanın ötesinde sembolik bir anlam taşıdığı düşünülen T biçimli dikilitaşların yalnızca insanı temsil etmediği, ilk kez yüz hatlarıyla insanın kendisini doğrudan betimlediği de anlaşıldı.

Neolotik döneme ait olduğu düşünülüyor

İNSANLIK TARİHİNE AÇILAN KAPI

Yaklaşık 12 bin yıl öncesine uzanan Taş Tepeler Projesi, insanlığın yerleşik yaşama geçiş sürecini ve inanç dünyasındaki dönüşümünü belgeleyen kapsamlı arkeolojik girişimlerden biri olarak görülüyor.

Uzmanlar, uzun süredir T biçimli dikilitaşların sadece mimari bir öğe değil, aynı zamanda sembolik anlamlar taşıdığını değerlendiriyor.

