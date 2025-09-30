Hatay’da İnanılmaz Keşif! 7 Bin Yıllık DNA… Bir Değil Tam 5 Tane

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde yer alan Tell Kurdu Höyüğü'nde yürütülen arkeolojik kazılarda yaklaşık 7 bin yıl öncesine, yani M.Ö. 5200 yılına tarihlenen beş insan ayak izinin gün yüzüne çıkarıldığını duyurdu.

Bakan Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Anadolu topraklarında binlerce yıl önce atılan adımların bugünün arkeologları tarafından yeniden keşfedildiğini belirtti.

7 bin yıl öncesine ait, tam 5 insan ayak izi

5 AYAK İZİ

Tell Kurdu Höyüğü'ndeki çalışmalarda nadir rastlanan bir bulguya ulaşıldığını aktaran Ersoy, "Ubeyd Dönemi’ne ait tabakalarda, yağmurla ıslanmış çamur zeminde yürüyen insanlara ait 5 ayak izi tespit edildi. Bu izler, geçmişten günümüze ulaşan eşsiz bir tanıklık sunuyor" ifadelerini kullandı.

Yağmurda ıslanmış çamur zeminde bulundu

KÜLTÜREL MİRAS

Ersoy ayrıca, “Geleceğe Miras” projesi kapsamında son dört yılda, geçmiş 60 yılda yapılan çalışmalara eş değer bir ilerleme kaydettiklerini vurgulayarak, Türkiye'nin kültürel mirasını koruma, keşfetme ve dünya ile paylaşma hedeflerine kararlılıkla devam ettiklerini belirtti.

ARKEOLOJİK AÇIDAN ÖNEMLİ BİR KEŞİF

Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, 21 Ağustos 2025 tarihinde yürütülen kazı çalışmalarında, 8564 numaralı açmada ortaya çıkarılan ayak izlerinin, suya doymuş çamurlu bir zeminde yürüyen bireylere ait olduğu tespit edildi.

