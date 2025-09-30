Hatay’da İnanılmaz Keşif! 7 Bin Yıllık DNA… Bir Değil Tam 5 Tane

Hatay'daki Tell Kurdu Höyük'te yürütülen kazılarda şaşırtan bir keşfe imza atıldı. Anadolu'da 7 bin yıl önce atılan adımlar ortaya çıktı. Milattan önce 5200'e dayanan yağmurla ıslanmış çamurun üzerinde yürüyen insanlara izler bulundu.

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde yer alan Tell Kurdu Höyüğü'nde yürütülen arkeolojik kazılarda yaklaşık 7 bin yıl öncesine, yani M.Ö. 5200 yılına tarihlenen beş insan ayak izinin gün yüzüne çıkarıldığını duyurdu.

Bakan Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Anadolu topraklarında binlerce yıl önce atılan adımların bugünün arkeologları tarafından yeniden keşfedildiğini belirtti.

Hatay’da İnanılmaz Keşif! 7 Bin Yıllık DNA… Bir Değil Tam 5 Tane - Resim : 1
7 bin yıl öncesine ait, tam 5 insan ayak izi

5 AYAK İZİ

Tell Kurdu Höyüğü'ndeki çalışmalarda nadir rastlanan bir bulguya ulaşıldığını aktaran Ersoy, "Ubeyd Dönemi’ne ait tabakalarda, yağmurla ıslanmış çamur zeminde yürüyen insanlara ait 5 ayak izi tespit edildi. Bu izler, geçmişten günümüze ulaşan eşsiz bir tanıklık sunuyor" ifadelerini kullandı.

Hatay’da İnanılmaz Keşif! 7 Bin Yıllık DNA… Bir Değil Tam 5 Tane - Resim : 2
Yağmurda ıslanmış çamur zeminde bulundu

KÜLTÜREL MİRAS

Ersoy ayrıca, “Geleceğe Miras” projesi kapsamında son dört yılda, geçmiş 60 yılda yapılan çalışmalara eş değer bir ilerleme kaydettiklerini vurgulayarak, Türkiye'nin kültürel mirasını koruma, keşfetme ve dünya ile paylaşma hedeflerine kararlılıkla devam ettiklerini belirtti.

Hatay’da İnanılmaz Keşif! 7 Bin Yıllık DNA… Bir Değil Tam 5 Tane - Resim : 3

ARKEOLOJİK AÇIDAN ÖNEMLİ BİR KEŞİF

Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, 21 Ağustos 2025 tarihinde yürütülen kazı çalışmalarında, 8564 numaralı açmada ortaya çıkarılan ayak izlerinin, suya doymuş çamurlu bir zeminde yürüyen bireylere ait olduğu tespit edildi.

Kaynak: AA

Etiketler
Hatay Kazı Mehmet Ersoy
Son Güncelleme:
Sözleşmesindeki Özel Madde Ortaya Çıktı! Galatasaray'dan Ayrılabilir Yıldız İsim Galatasaray'dan Ayrılabilir
ÖSYM Duyurdu: YDS/2 Başvuruları Başladı ÖSYM Duyurdu! Başvurular Başladı
Yüzüne Bile Bakmamıştı: Arda Turan'a Ukrayna'da Büyük Sürpriz! Aman Yenge Görmesin Yüzüne Bakamamıştı! Ukrayna'da Büyük Sürpriz
'Gazze Planı' Sonrası Kafa Karıştıran Açıklama: Netanyahu 'Gazze'den Çekilmeyecek' 'Gazze Planı' Sonrası Kafa Karıştıran Açıklama: Netanyahu 'Gazze'den Çekilmeyecek'
ÇOK OKUNANLAR
Meteoroloji'den Flaş Sağanak Uyarısı! Alarm Verildi, Çok Kuvvetli Olacak Meteoroloji'den Flaş Sağanak Uyarısı! Çok Kuvvetli Olacak
Aksaray’da Feci Kaza! 2 Asker Şehit, 1 Sivil Öldü, 3 Yaralı 2 Asker Şehit, 1 Sivil Öldü, 3 Yaralı
Güllü'nün 20 Yıllık Dostu Kobra Murat'tan Şoke Eden İddia: 'Kuliste Onu Dövüyordu' Güllü'nün 20 Yıllık Dostu Kobra Murat'tan Şoke Eden İddia: 'Kuliste Onu Dövüyordu'
Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne 6. Dalga 'Rüşvet' Operasyonu: Çok Sayıda Gözaltı Var Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne 6. Dalga 'Rüşvet' Operasyonu
Diyanet’te Yeni Dönem: Cübbelerde Düğme Kalkıyor, Gösterişe Sınırlama Geliyor Diyanet’te Yeni Dönem: Cübbelerde Düğme Kalkıyor