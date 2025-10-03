Denizli’de Tarihi Keşif: 2600 Yıllık Kutsal Alan Ortaya Çıktı

Denizli’deki Attouda Antik Kenti'nde 2600 ila 2800 yıl öncesine ait olduğu düşünülen Frig Ana Tanrıçası Matar’a adanmış kutsal alan keşfedildi. Kazılarda kaya anıtı, kutsal mağara ve ikiz kaya figürü de ortaya çıkarıldı.

Denizli’nin Sarayköy ilçesindeki Attouda Antik Kenti’nde, günümüzden 2600 ila 2800 yıl öncesine tarihlenen Frig Ana Tanrıçası Matar’a adanmış kutsal alan keşfedildi. Kazılar sırasında bulunan kaya anıtı, kutsal mağara ve ikiz kaya figürü, Frig uygarlığının inanç sınırlarını değiştiren çok önemli bilimsel tespitler arasında sayılıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün izin ve destekleriyle yürütülen çalışmalarda, Denizli Müze Müdürü Hulusi Ünsal'ın başkanlığında, Pamukkale Üniversitesi Arkeoloji Bölümü’nden Doç. Dr. Bilge Yılmaz Kolancı’nın bilimsel sorumluluğunda kazılar sürdürülüyor. Kazılar, "Geleceğe Miras Projesi" kapsamında devam ediyor.

Denizli’de Tarihi Keşif: 2600 Yıllık Kutsal Alan Ortaya Çıktı - Resim : 1

2025 yılı kazı sezonunda antik kentin akropolü olan "Asar Tepesi"nde yapılan çalışmalarla, Ana Tanrıça Matar adına ritüel ve törenlerin düzenlendiği büyük bir dini kompleks belirlendi. Alanda MÖ 8.-6. yüzyıllara tarihlenen Frig kaya anıtı, tanrıçaya adanmış kutsal mağara ve ikisinin ortasında konumlanan ikiz kaya figürü gün yüzüne çıkarıldı.

'DENİZLİ'YE KADAR UZANDI'

Doç. Dr. Bilge Yılmaz Kolancı, yapılan keşfin Frig uygarlığının dini coğrafyasında yeni bir sayfa açtığını belirterek; "Bugüne kadar yalnızca Dağlık Frigya olarak bilinen Eskişehir, Afyonkarahisar ve Kütahya bölgesinde rastlanan kaya figürlerinin Attouda’da bulunması, Frig kültünün Denizli’ye kadar uzandığını gösteren çok önemli bir keşiftir" dedi.

Denizli’de Tarihi Keşif: 2600 Yıllık Kutsal Alan Ortaya Çıktı - Resim : 2

Kutsal alanda, Ana Tanrıça Matar (Kybele) adına gerçekleştirilen bereket ve hasat törenlerine dair çok sayıda arkeolojik iz de tespit edildiğimi belirten Doç. Dr. Kolancı, "Tanrıçanın bereketini takdis amacıyla yapılan tahıl ve sıvı sunularıyla ilişkili çok sayıda kayaya oyulmuş libasyon çanakları, kuyular ve akıtma kanallarını açığa çıkardık. Çalışmalarımız sürüyor" diye konuştu.

ANADOLU TARİHİNE IŞIK TUTAN KEŞİF

Attouda Antik Kenti’nde ortaya çıkarılan bu kutsal alan, Friglerin dini ritüelleri ve inanç coğrafyası hakkında yeni veriler sunuyor. Uzmanlar, keşfin Anadolu arkeolojisine katkı sağlayacak en önemli keşifler arasında yer aldığını belirtiyor.

Denizli’de Tarihi Keşif: 2600 Yıllık Kutsal Alan Ortaya Çıktı - Resim : 3

Kaynak: İHA

