Trabzonlu Hayvansever Duygulandırdı! 5 Kedi Dünyalar Kadar Sevgi… Kalpleri Isıtan Bir Hikaye

Trabzon’da görme engeli bulunan 4 kediye evini açan hayvansever Pınar Özkan, kalpleri ısıttı. "Pamuk", Safinaz", "Sakız” Zarife" ve "Kurabiye" isimli kedilere dost olan Özkan, mahallesinde arkadaşlarıyla birlikte sokak hayvanları için mama istasyonları kurduklarını belirtti. Özkan “Onların da yaşama hakkı var. Elimizden geldiğince ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz” dedi.

Trabzon’un Akçaabat ilçesinde yaşayan 43 yaşındaki Pınar Özkan, aralarında görme engelli olanların da bulunduğu beş kediye evini açtı.

Bir çocuk annesi olan Özkan’ın kedi sevgisi, 5 yıl önce bir arkadaşının aracılığıyla "Pamuk" adını verdiği kediyi sahiplenmesiyle başladı. Başlangıçta tereddütleri olsa da zamanla hayvanlara olan ilgisi artan Özkan, sahipsiz halde bulduğu "Safinaz" ve "Sakız" isimli kedileri de himayesine aldı.

5 kediye dost oldu

HEPSİNE YUVA OLDU

Kedilerin bakımlarını büyük bir titizlikle sürdüren Özkan, daha sonra görme engelli olan "Zarife" ve "Kurabiye" isimli iki kediye de yuva sağlayarak onlara ikinci bir şans verdi.

"Hepsinin sevgisi birbirinden özel

“HEPSİNİN SEVGİSİ BİRBİRİNDEN ÖZEL”

Hayvanlara olan sevgisinin çocukluktan bu yana sürdüğünü belirten Özkan, görme engelli kedilerin de diğer kedilerle aynı şekilde yaşamlarını sürdürebildiğini ifade etti.

"Beslenmeleri, tuvalet alışkanlıkları açısından hiçbir farkları yok. Onları sahiplendiğim için çok mutluyum. Hepsinin sevgisi birbirinden özel" dedi.

Mahalledeki kedilere de destek oluyor

KEDİ FOBİSİNİ YENENLER OLDU

Kedilere karşı ön yargılı olan çevresindekilerin zamanla bu canlılarla yakın ilişki kurduğunu anlatan Özkan, "Önceden kediye dokunamayan, korkan tanıdıklarım bile şimdi onları kucaklarına alıyor. Zamanla temiz, kendi halinde canlılar olduklarını görünce korkular yerini sevgiye bırakıyor" şeklinde konuştu.

Mahallesinde arkadaşlarıyla birlikte sokak hayvanları için mama istasyonları kurduklarını da belirten Özkan, yaklaşık 50 kedinin beslenmesini gönüllü bir ekiple birlikte üstlendiklerini söyledi.

"Onların da yaşama hakkı var. Elimizden geldiğince ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz” diyen Özkan, herkesi duyarlı olmaya davet etti.

Kaynak: AA

