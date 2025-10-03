Marmara'da Deniz Ulaşımına Poyraz Engeli
İki gündür Marmara Denizi’nde etkili olan poyraz, Tekirdağ açıklarında deniz ulaşımını olumsuz etkiledi. 13 gemi açıkta beklerken balıkçılar denize açılamadı, kıyılara yosun ve atıklar vurdu.
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült
Marmara Denizi’nde iki gündür etkili olan poyraz, Tekirdağ’da deniz ulaşımında aksamalara yol açıyor.
Zaman zaman saatte 40 kilometre hıza ulaşan rüzgar nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı 13 şilep ile tanker Tekirdağ açıklarında demirleyerek beklemek zorunda kaldı.
Olumsuz hava koşulları nedeniyle balıkçılar denize açılamazken, limanda tekne bakımı ve ağ onarımlarıyla uğraşıyor. Poyrazın oluşturduğu dalgalar kıyıya yosun ve çeşitli atıklar sürükledi.
Hava sıcaklığının 18 derece ölçüldüğü kentte, poyrazın pazar günü etkisini kaybetmesi bekleniyor.
Kaynak: AA