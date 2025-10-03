İsrail Açıkladı! 4 İtalyan Aktivist Sınır Dışı Edildi

İsrail Dışişleri Bakanlığı, 4 tutuklu İtalyan aktivistin sınır dışı edildiğini duyurdu. Açıklamada aktivistlerin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Yaklaşık 3 yıldır İsrail saldırısı altındaki Gazze’ye yardım ulaştırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu, Gazze sınırına yaklaşmak üzereyken İsrailli askerlerinin baskınına uğramıştı. İsrailli yetkililer, Küresel Sumud Filosu'na saldırıda alıkonulan aktivist sayısının 480 olduğunu açıklamıştı.

Açıklamada, Küresel Sumud Filosu'na 1 Ekim gecesinden başlayıp dün sabaha kadar süren saldırıda 474 aktivistin alıkonularak İsrail'e getirildiği belirtilmişti.

4 İtalyan parlamenter serbest bırakıldı

Sumud Filosu aktivistlerinin sınır dışı işlemlerine başlandığı ancak sürecin zaman alacağı ifade edilmişti. İsrail Dışişleri Bakanlığı’ndan flaş bir açıklama geldi. Bakanlık, 4 tutuklu İtalyan aktivistin sınır dışı edildiğini duyurdu.

İsrail Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada “Aktivistlerin sağlık durumu iyi” denildi.

İTALYA'DAN AÇIKLAMA

İtalya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, filoda yer alan İtalyan Demokratik Parti'den (PD) Avrupa Parlamentosu Üyesi Annalisa Corrado, Yeşiller Partisi'nden Avrupa Parlamentosu Üyesi Benedetta Scuderi, 5 Yıldız Hareketi'nden (M5S) Senatör Marco Croatti ve PD'den Temsilciler Meclisi Milletvekili Arturo Scotto'nun, İsrail tarafından serbest bırakıldığı ifade edildi.

Bakanlık, parlamenterlerin bu sabah Tel Aviv Ben Gurion Havalimanı'na nakledildiklerini ve buradan Roma'ya giden uçağa bindirildiklerini duyurdu.

Kaynak: DHA

