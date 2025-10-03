Sosyal Medyada 'Basel' Olarak Tanınan Bekir Aslan Hakkında Flaş Karar

Sosyal medyada 'Basel' rumuzuyla bilinen Bekir Aslan, "Cumhurbaşkanına hakaret" iddiasıyla 3 aydır tutuklu yargılandığı davada ilk duruşmada tahliye edildi. Aslan, tweetinin İsrail Başbakanı Netanyahu'ya yönelik olduğunu savunarak beraat talep etti; bir sonraki duruşma 9 Ocak'a ertelendi.

Sosyal medya paylaşımları nedeniyle sıkça hedef gösterilen isimlerden Bekir Aslan'ın 'cumhurbaşkanı hakaret'ten tutuklu olduğu davanın ilk duruşması İstanbul 18. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. 8 Temmuz'da başlayan soruşturma kapsamında 9 Temmuz'da tutuklanan Aslan, Silivri Cezaevi'nde yaklaşık 3 ay geçirmişti. Savcılık, bir tweet'i "Cumhurbaşkanına alenen hakaret" olarak nitelendirerek 1 yıl 5 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlamış, mağdur olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı göstermişti.

'TWEETİ NETANYAHU'YA YÖNELİK ATTIM'

Aslan, savunmasında "Bu suçlamayı kabul etmiyorum. İlgili tweetimde Cumhurbaşkanı'nın adı ya da fotoğrafı yok. O sabah Trump Netanyahu ile görüşmüş, İsrail Gazze'yi bombalamıştı. Bu yüzden tweeti Netanyahu'ya yönelik attım" diyerek paylaştığı mesajın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgisi olmadığını vurguladı.

TAHLİYE EDİLDİ

Eğitim hayatının da sekteye uğradığını belirten Aslan, "3 aydır Netanyahu'ya attığım tweet nedeniyle 'Cumhurbaşkanına hakaret'ten tutukluyum. Bu süreçte eğitimim aksadı, mezuniyet tezimi yazamadım. Hem tahliyemi hem beraatimi talep ediyorum" şeklinde konuştu. Avukatları ise soruşturma dosyasındaki usulsüzlükleri ve suçun unsurlarının oluşmadığını öne sürerek müvekkillerinin tahliyesini ve beraatini istedi.

Mahkeme, Erdoğan'ın avukatının davaya katılım talebini kabul ederken, Aslan'ı adli kontrolle tahliye etti. Bir sonraki duruşma 9 Ocak 2026 saat 10.35'e ertelendi.

Kaynak: BirGün

