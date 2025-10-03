Mersin'de Asansör Faciası: Pelin Kıyga’nın Ölümünde 4 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Mersin’in Tarsus ilçesinde, bir sitede meydana gelen asansör kazası yürekleri dağladı. Altaylılar Mahallesi’ndeki olayda, 33 yaşındaki Pelin Kıyga asansörün düşmesi sonucu hayatını kaybetti. Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmada, ihmaller zinciri aydınlatılmaya çalışılırken, 4 şüpheli mahkeme huzuruna çıkarıldı. Eski asansör bakım firmasının yönetcisi S.S. (41), yeni bakım sözleşmesini imzalayan firmanın yönetcisi M.K. (45), firmanın çalışanı M.A. (32) ve bina yöneticisi F.M.C. (46), ‘taksirle ölüme sebebiyet verme’ suçlamasıyla emniyetten adliyeye sevk edildi.

ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Soruşturma kapsamında toplam 17 kişi ifadeye çağrılmıştı. Bunlar arasında asansör firmalarının yetkilileri, müteahhit ve site yönetimindeki isimler yer alıyordu. 14 kişinin ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldığı, kalan 4 şüphelinin ise emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Tarsus Adliyesi’ne teslim edildiği belirtildi. Savcılık, asansörün bakım ve denetim eksikliklerini mercek altına alırken, olayın nasıl bir ihmal sonucu yaşandığı detaylıca inceleniyor.

'İHMALLERİN BEDELİ ÖDENMELİ'

Kazanın mağduru Pelin Kıyga’nın eşi Gökhan Kıyga, yaşadığı acıya rağmen adalet arayışını sürdürdü. Eşiyle birlikte şikayetçi olan Kıyga, “Bu ihmallerin bedeli ödenmeli. Asansörün bakımsızlığı, sözleşmelerin yetersizliği ve denetim ihmali yüzünden bir can gitti. Tüm sorumlular yargılansın” diyerek duygularını dile getirdi. Ailesi ve sevenleri, Pelin’in anısını yaşatırken, benzer kazaların önlenmesi için yetkililere çağrıda bulundu.

Tarsus Emniyet Müdürlüğü ve savcılık, soruşturmayı derinleştirerek teknik raporları bekliyor.

