Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı Seferlerinde Aksama

İstanbul'un yoğun saatlerinde yeni bir aksaklık yaşandı. Metro İstanbul'un ABD merkezli X (eski adıyla Twitter) sosyal medya hesabından yapılan acil duyuruya göre, T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nın güzergahındaki kara yolunda bir araç kazası meydana geldi. Kazanın şiddetiyle yolun kapanması, tramvay seferlerini doğrudan etkiledi. Yetkililer, seferlerin şu an için sadece Kabataş ile Soğanlı istasyonları arasında yapıldığını, diğer hatlara erişimin aksadığını bildirdi.

Duyuruda, "T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nın yol güzergahındaki kara yolunda meydana gelen araç kazası nedeniyle seferlerimiz Kabataş-Soğanlı istasyonları arasında yapılmaktadır" ifadelerine yer verildi. Kazanın detayları henüz netleşmezken, yolun kapanması nedeniyle alternatif ulaşım araçları da yoğunlaştı.

