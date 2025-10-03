Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı Seferlerinde Aksama

Metro İstanbul, T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nın yol güzergahında meydana gelen araç kazası nedeniyle seferlerin Kabataş-Soğanlı istasyonları arasında sınırlı olarak sürdürüldüğünü duyurdu.

Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı Seferlerinde Aksama
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul'un yoğun saatlerinde yeni bir aksaklık yaşandı. Metro İstanbul'un ABD merkezli X (eski adıyla Twitter) sosyal medya hesabından yapılan acil duyuruya göre, T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nın güzergahındaki kara yolunda bir araç kazası meydana geldi. Kazanın şiddetiyle yolun kapanması, tramvay seferlerini doğrudan etkiledi. Yetkililer, seferlerin şu an için sadece Kabataş ile Soğanlı istasyonları arasında yapıldığını, diğer hatlara erişimin aksadığını bildirdi.

Duyuruda, "T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nın yol güzergahındaki kara yolunda meydana gelen araç kazası nedeniyle seferlerimiz Kabataş-Soğanlı istasyonları arasında yapılmaktadır" ifadelerine yer verildi. Kazanın detayları henüz netleşmezken, yolun kapanması nedeniyle alternatif ulaşım araçları da yoğunlaştı.

İstanbul'dan Sonra O İlde de Toplu Ulaşıma Zam! İşte Yeni Tarifeler...İstanbul'dan Sonra O İlde de Toplu Ulaşıma Zam! İşte Yeni Tarifeler...Ekonomi

Eskişehir’de Otomobil Tramvay Yoluna Girdi! Seferler AksadıEskişehir’de Otomobil Tramvay Yoluna Girdi! Seferler AksadıGüncel

Toplu Taşıma Ücretlerine Büyük Zam! Şoförler Sevinçli, Vatandaşlar TepkiliToplu Taşıma Ücretlerine Büyük Zam! Şoförler Sevinçli, Vatandaşlar TepkiliEkonomi

Kaynak: Haber Merkezi

Dursun Özbek Gözünü Kararttı! Beşiktaş Derbisine Özel Prim Müjdesi: İşte Dağıtılacak Olan Dev Rakam Beşiktaş Derbisine Özel Prim Müjdesi
Galatasaray'da Mauro Icardi Depremi! Liverpool Maçında Yaşanan Skandalı Açıkladı Galatasaray'da Mauro Icardi Depremi!
Trabzonlu Hayvansever Duygulandırdı! 5 Kedi Dünyalar Kadar Sevgi… Kalpleri Isıtan Bir Hikaye Trabzonlu Hayvansever Duygulandırdı! 5 Kedi Dünyalar Kadar Sevgi… Kalpleri Isıtan Bir Hikaye
Mersin'de Asansör Faciası: Pelin Kıyga’nın Ölümünde 4 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi Mersin'de Asansör Faciası: Pelin Kıyga’nın Ölümünde 4 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi
ÇOK OKUNANLAR
MİT, İsrail Casusunu Yakaladı! Mossad'a Çalışan Serkan Çiçek Gözaltında MİT, İsrail Casusunu Yakaladı
Enflasyon Açıklandı Emekli ve Memurların 3 Aylık Maaşı Netleşti! SSK ve BAĞ-KUR’luya TÜİK'ten Maaş Hesabı: İşte Güncel Maaş Tablo Emeklilerin 3 Aylık Maaşı Netleşti!
TÜİK Eylül Ayı Enflasyonunu Açıkladı... Beklentilerin çok Üstünde! Eylül Enflasyonu Beklentilerin Çok Üstünde!
CHP İstanbul İl Kongre Davası Ertelendi! Gürsel Tekin Görevine Devam Edecek CHP İstanbul İl Kongre Davası Ertelendi
Ev Sahibi ve Kiracılar Dikkat! Ekim Ayı Kira Artış Oranı Belli Oldu Kira Artış Oranı Belli Oldu