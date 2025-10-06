İstanbul Altın Rafinerisi A.Ş.'ye Operasyon! Çok Sayıda Gözaltı Var

İstanbul Altın Rafinerisi A.Ş. ve bağlı şirketlere operasyon düzenlendi. Devletin şirketlere döviz girişi için sağladığı yüzde 3’lük desteği suistimal ettikleri öne sürülen 23 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, 21 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İstanbul Altın Rafinerisi A.Ş. ve bağlı şirketlerine operasyon düzenledi. Operasyon, devletin ihracat yapan şirketlere döviz tutarı üzerinden verdiği desteğin usulsüz şekilde kullanıldığı iddiaları üzerine gerçekleştirildi.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, İstanbul Altın Rafinerisi A.Ş. ve ilişkili şirketlerin yetkililerinin, hileli yollarla devlet desteği alarak örgütlü bir şekilde kamu zararına yol açtıklarının tespit edildiği belirtildi. Şüpheliler hakkında, “1211 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Kanunu ve Bunun Tebliğlerine Muhalefet”, “4749 Sayılı Kamunun Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet” ve “1567 Sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanuna Muhalefet” suçlarından gözaltı kararı verildi.

23 GÖZALTI KARARI

Soruşturma kapsamında, devletin şirketlere döviz girişi için sağladığı yüzde 3’lük desteği suistimal ettikleri öne sürülen 23 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Sabah saatlerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 21 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

