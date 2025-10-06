İş Yerine Yorgun Mermi İsabet Etti

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde bir iş yerine isabet eden yorgun mermi, çatıyı delerek parkeye saplandı.

Olay, ilçeye bağlı Güneşli Mahallesi Malatya Caddesi üzerindeki bir iş yerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, iş yerinin çatısına nereden ateşlendiği belirlenemeyen yorgun mermi isabet etti. Mermi, çatıyı delip zemindeki parkeye saplandı.

Durumu fark eden iş yeri çalışanları, olayı 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, olay yerinde inceleme yaparak kurşunun hangi yönden geldiğini belirlemek için çalışma başlattı. Olayda yaralanan olmazken, iş yerinde maddi hasar oluştu.

Kaynak: İHA