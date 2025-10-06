İsrail'in Güney Lübnan'daki Saldırısında 2 Kişi Hayatını Kaybetti

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Lübnan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Zebedin bölgesine düzenlediği saldırının can kaybına yol açtığı belirtilerek, "İsrail'e ait İHA'dan atılan füzeler sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı" denildi.

Lübnan resmi haber ajansı NNA, saldırının Zebedin yolu üzerinde gerçekleştiğini, hedef alınan aracın iki güdümlü füze ile vurulduğunu duyurdu.

İsrail’in, Kasım 2024'te varılan ateşkes anlaşmasına rağmen askeri operasyonlarını sürdürdüğü ifade ediliyor. Daha önce 2 Ekim'de Cezzin'e bağlı El-Curmuk bölgesinde benzer bir hava saldırısı düzenlenmiş ve bu saldırıda 2 mühendis hayatını kaybetmişti.

İsrail, Ekim 2023'te başlattığı saldırılarla Lübnan’daki çatışmaları Eylül 2024 itibarıyla tam ölçekli savaşa dönüştürmüş, bu süreçte 4 binden fazla kişi yaşamını yitirirken yaklaşık 17 bin kişi de yaralanmıştı.

27 Kasım 2024 tarihinde imzalanan ateşkes anlaşması çerçevesinde kurulan Ateşkesi Denetleme Komitesi'nde Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL), Lübnan, İsrail, Fransa ve ABD yer alıyor.

Lübnan’daki resmi kaynaklara göre, İsrail şimdiye kadar ateşkesi 4 bin 500'den fazla kez ihlal etti. Bu ihlallerde en az 283 kişi hayatını kaybederken, 630'dan fazla kişi de yaralandı. Ayrıca, İsrail ordusunun, ateşkese rağmen sınır hattındaki beş noktada varlığını sürdürdüğü bildiriliyor.

Kaynak: AA