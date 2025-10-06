O Salgın Tekrardan Hortladı! Hızla Vakalar Artıyor, O Ülke Karantina Altına Alınabilir

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Salgın hastalıklar dünya genelinde yayılmaya devam ediliyor. Covid-19’dan sonra milyonlarca kişi hastalıklardan tir tir korkmaya başlarken gelen son dakika bilgisi o ülkeyi alarma geçirdi. Afrika’nın batısında bulunan Gana’da M çiçeği virüsü için bir kez daha kendini gösterdi. Hortlayan salgın sonrası hükümet, aşılama kampanyası başlatıldığını duyurdu.

Geçen yıl patlak veren M çiçeği (mpox) virüsü, Afrika ülkesi Gana’da tekrardan hortladı. Gana basınında çıkan haberlere göre Gana Sağlık Servisi (GHS), M çiçeği vakalarının hızla tırmandığı Western bölgesine 20 bin doz aşı sevk etti.

AŞILAMA KAMPANYASI BAŞLATILDI

Bu kapsamda bölgede aşılama için kampanya başlatıldı. GHS Vekil Genel Direktörü Dr. Samuel Kaba Akoriyea, yaptığı bir bilgilendirme kapsamında aşının güvenli olduğunu söyledi ve kampanyaya destek verilmesi için çağrı yaptı.

Gana’da yakın zamanda 586 M çiçeği vakası kayda geçti. Bu süreçte 2 kişi hayatını kaybetti. Vakaların yüzde 71'i aşılama kampanyasının başlatıldığı Western vilayetinde görülüyor.

Maymun çiçeği (MPOX) ilk belirtileri nelerdir?

Maymun çiçeğinin tipik belirtisi içi sıvı dolu kırmızı kabarcıklar halinde döküntülerdir. Ateş, lenf düğümlerinde şişme, baş ağrısı, sırt ağrısı, kas ağrıları ve halsizlik ilk belirtiler olarak ortaya çıkmaktadır. Döküntüler kaşıntılı olup, özellikle yüzde başlar, yüz, avuç ve ayak tabanlarına yayılır.

