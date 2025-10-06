O Salgın Tekrardan Hortladı! Hızla Vakalar Artıyor, O Ülke Karantina Altına Alınabilir

Mevsim değişikliğinden kaynaklı salgın hastalıklar hızla artış göstermeye başladı. Son olarak o ülkeden gelen haber ise herkesi şoke etti. Uzmanlar üstüne basa basa uyardı. O salgın tekrardan hortladı. Hızla vakalar artıyor, o ülke karantina altına alınabilir. İşte tüm detaylar haberimizde…

O Salgın Tekrardan Hortladı! Hızla Vakalar Artıyor, O Ülke Karantina Altına Alınabilir
Salgın hastalıklar dünya genelinde yayılmaya devam ediliyor. Covid-19’dan sonra milyonlarca kişi hastalıklardan tir tir korkmaya başlarken gelen son dakika bilgisi o ülkeyi alarma geçirdi. Afrika’nın batısında bulunan Gana’da M çiçeği virüsü için bir kez daha kendini gösterdi. Hortlayan salgın sonrası hükümet, aşılama kampanyası başlatıldığını duyurdu.

O SALGIN HASTALIK TEKRARDAN HORTLADI! 20 BİN DOZ AŞI BÖLGEYE SEVK EDİLDİ

Geçen yıl patlak veren M çiçeği (mpox) virüsü, Afrika ülkesi Gana’da tekrardan hortladı. Gana basınında çıkan haberlere göre Gana Sağlık Servisi (GHS), M çiçeği vakalarının hızla tırmandığı Western bölgesine 20 bin doz aşı sevk etti.

O Salgın Tekrardan Hortladı! Hızla Vakalar Artıyor, O Ülke Karantina Altına Alınabilir - Resim : 1
Hükümet aşı kampanyası başlattı

AŞILAMA KAMPANYASI BAŞLATILDI

Bu kapsamda bölgede aşılama için kampanya başlatıldı. GHS Vekil Genel Direktörü Dr. Samuel Kaba Akoriyea, yaptığı bir bilgilendirme kapsamında aşının güvenli olduğunu söyledi ve kampanyaya destek verilmesi için çağrı yaptı.

Gana’da yakın zamanda 586 M çiçeği vakası kayda geçti. Bu süreçte 2 kişi hayatını kaybetti. Vakaların yüzde 71'i aşılama kampanyasının başlatıldığı Western vilayetinde görülüyor.

O Salgın Tekrardan Hortladı! Hızla Vakalar Artıyor, O Ülke Karantina Altına Alınabilir - Resim : 2

Maymun çiçeği (MPOX) ilk belirtileri nelerdir?

Maymun çiçeğinin tipik belirtisi içi sıvı dolu kırmızı kabarcıklar halinde döküntülerdir. Ateş, lenf düğümlerinde şişme, baş ağrısı, sırt ağrısı, kas ağrıları ve halsizlik ilk belirtiler olarak ortaya çıkmaktadır. Döküntüler kaşıntılı olup, özellikle yüzde başlar, yüz, avuç ve ayak tabanlarına yayılır.

Kaynak: AA

