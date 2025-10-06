Sarması, Kavurması, Çorbasından Sonra Şimdi de Reçeli Yapıldı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Rizeliler çorbası, sarması, kavurması derken karalahananın reçelini de yaptı. Doğu Karadeniz’in mutfağıyla ünlü şehirlerinden biri olan Rize’de karalahananın yeni bir lezzeti keşfedildi. karalahananın çorbası, sarması, haşlaması ve kavurma lahanasından sonra şimdi de reçeli yapıldı. Yüksek aromaya sahip karalahana reçeli, tadanlardan büyük beğeni topladı.

Rize’nin yöresel lezzetlerini ön plana çıkarmasıyla tanınan işletmeci Süleyman Tarakçı, karalahana hakkında yanlış bir algının bulunduğunu belirterek, bu algıyı pozitife çevirmek amacıyla karalahana reçelini geliştirdiklerini ifade etti.

İşletmeci Süleyman Tarakçı

karalahananın Doğu Karadeniz mutfağının "kırmızı çizgisi" olduğunu vurgulayan Tarakçı, “karalahana bizim mutfağımızda çok önemli bir yere sahip. Bu algıyı pozitife çevirmek için çalıştık. karalahana hakkında olumsuz düşünenlere de aslında bir cevap vermiş olduk. Geçen yıl noter huzurunda lezzet testleri yaptık ve gelen misafirlerin deneyimlerini kayıt altına aldık. Madem karalahana kırmızı çizgimiz, ‘Daha neler yapabiliriz?’ dedik ve reçelini yaptık. Kükürt oranı yüksek bir ürün olduğu için aroması güçlü. Bu aromayı doğru şekilde işleyerek reçel haline getirdik” dedi.

TAZE YAPRAKLARLA YAPILIYOR

karalahana reçelinin yapım sürecini anlatan Tarakçı, reçelde sarmalık türdeki taze yaprakların kullanıldığını belirtti. “Yaklaşık 14-18 santim uzunluğundaki taze yaprakları seçiyoruz. Önce haşlayıp ardından rengini koruması için soğuk sudan geçiriyoruz. Daha sonra şerbetini hazırlayıp kıvama geldikten sonra lahanaları ekliyoruz. İçine tuz, portakal suyu ve limon suyu ekleyip kaynatıyoruz. Son aşamada karalahana reçelimiz hazır hale geliyor” diye konuştu.

Karalahana reçelinin tereyağı ile tüketilmesi tavsiye edildi

TEREYAĞI İLE TÜKETİLMESİ ÖNERİLİYOR

karalahana reçelinin özellikle tereyağıyla birlikte tüketilmesinin lezzeti artırdığını belirten Tarakçı, “Kaymakla mı, tereyağıyla mı daha uyumlu olur diye denedik, tereyağıyla çok yakıştığını gördük. Aroması yüksek, duyusal özellikleri gayet yerinde bir reçel oldu. Şu anda menümüzde yer alıyor ve gelen misafirlerimiz beğenerek tüketiyor" ifadelerini kullandı. Tarakçı, başta şaşkınlıkla karşılanan reçelin, tadıldıktan sonra büyük beğeni topladığını da söyledi.

Kaynak: İHA