Afyonkarahisar’da Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: 1 Ölü, 3 Yaralı

Afyonkarahisar merkeze bağlı Susuz beldesi civarında, idaresi İ.B.’ye (25) ait 03 DR 582 plakalı otomobil ile H.S.’nin (20) kullandığı 03 AEV 272 plakalı motosiklet çarpıştı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle yaşanan feci çarpışmada motosiklet sürücüsü H.S. olay yerinde hayatını kaybetti.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde H.S.’nin cansız bedeni otopsi için morga kaldırılırken, yaralanan otomobil sürücüsü İ.B. ile R.B. ve S.B. ambulanslarla Afyonkarahisar’daki hastanelere nakledildi.

Jandarma, kazanın sebebini belirlemek üzere soruşturma başlattı. Olay yerinde incelemeler tamamlandı.

Kaynak: İHA