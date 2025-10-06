Bilecik’te Tekerleği Fırlayan Otomobil Dere Yatağına Uçtu: 1’i Ağır 2 Yaralı

Bilecik-Bozüyük-Eskişehir karayolunda seyir halindeki bir otomobilin tekerleğinin fırlaması sonucu meydana gelen kazada, araç dere yatağına uçtu. Kazada sürücü ağır, 12 yaşındaki yolcu hafif yaralandı.

Bilecik’in Küplü Köyü mevkiinde, Bilecik-Bozüyük-Eskişehir D650 karayolunda feci bir kaza meydana geldi. 43 AAH 408 plakalı otomobilin sürücüsü Necdet K., seyir halindeyken sağ ön tekerleğin aniden fırlaması nedeniyle direksiyon kontrolünü kaybetti. Kontrolden çıkan araç, yaklaşık 20 metre yükseklikten dere yatağına yuvarlandı. Kazada, sürücü Necdet K. ağır yaralanırken, araçta yolcu olarak bulunan 12 yaşındaki K.K. hafif yaralandı.

Olay yerine hızla intikal eden 112 Acil Servis ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra onları Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk etti. Polis, kazanın nedenine ilişkin detaylı inceleme başlattı. Yetkililer, tekerleğin fırlamasına yol açan teknik bir arıza ya da başka bir faktörün olup olmadığını araştırıyor.

Kaynak: İHA

