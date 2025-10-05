Bağcılar'da TEM Otoyolu’nda Kaza! 4 Yaralı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Olay, saat 16.30 civarında Ankara istikametine seyreden 34 DKA 832 ve 34 KAS 163 plakalı otomobillerin bilinmeyen bir sebeple çarpışması sonucu gerçekleşti. Çarpmanın etkisiyle her iki araç yol kenarındaki bariyerlere çarparak durdu.

SAĞLIK EKİPLERİ HIZLA MÜDAHALE ETTİ

Kazayı gören çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan 4 kişi, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye götürüldü.

Kaza nedeniyle TEM Otoyolu’nda trafik bir süre aksadı. Ancak araçların çekici ile kaldırılmasının ardından yol trafiğe açıldı ve akış normale döndü.

Kaynak: İHA