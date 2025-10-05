Bağcılar'da TEM Otoyolu’nda Kaza! 4 Yaralı

Bağcılar TEM Otoyolu O-3 ayrımında meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı. Kazada 4 kişi yaralanırken, yaralılar sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevk edildi.

Bağcılar'da TEM Otoyolu’nda Kaza! 4 Yaralı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Olay, saat 16.30 civarında Ankara istikametine seyreden 34 DKA 832 ve 34 KAS 163 plakalı otomobillerin bilinmeyen bir sebeple çarpışması sonucu gerçekleşti. Çarpmanın etkisiyle her iki araç yol kenarındaki bariyerlere çarparak durdu.

SAĞLIK EKİPLERİ HIZLA MÜDAHALE ETTİ

Kazayı gören çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan 4 kişi, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye götürüldü.

Kaza nedeniyle TEM Otoyolu’nda trafik bir süre aksadı. Ancak araçların çekici ile kaldırılmasının ardından yol trafiğe açıldı ve akış normale döndü.

Kaynak: İHA

Etiketler
Trafik kazası Bağcılar
Güneşi Göremiyorsanız Bu Besinlerle Telafi Edin Güneşi Göremiyorsanız Bu Besinlerle Telafi Edin
İstanbul'da Yarın Ulaşım Ücretsiz: O Hatları Kapsamayacak İstanbul'da Yarın Ulaşım Ücretsiz, O Hatları Kapsamayacak
Deprem Üstüne Deprem! Fenerbahçe'nin Yıldızı Ederson Aldığı Haberle Yıkıldı: Kadrodan Çıkarıldı Aldığı Haberle Yıkıldı!
Manisa’da Kan Donduran Saldırı! Kucağındaki Bebeğe Aldırış Etmeden Defalarca Bıçakladı! Kucağındaki Bebeğe Aldırış Etmeden Defalarca Bıçakladı!
ÇOK OKUNANLAR
Ekonomik Krizden Sağlam Çıkamadılar! Türkiye'nin Tekstil Devi Resmen İflas Etti: 100'den Fazla Marka Etkilendi Türkiye'nin Tekstil Devi Resmen İflas Etti
Siyasette Tartışma Yaratan Fotoğraf! Cumhurbaşkanı ile Aynı Karede Yer Alan Mahmut Arıkan’dan Net Mesaj: ‘Kimsenin Hasmı Değiliz’ Siyaseti Karıştıran Fotoğraf! Cumhurbaşkanı ile Aynı Karede Yer Alan Mahmut Arıkan’dan Net Mesaj
Güllü’nün Asistanı İlk Kez Konuştu! ‘Tüm Gerçekle Yüzleştim’ Dedi, Olay Gecesini Anlattı 'Tüm Gerçekle Yüzleştim’ ... Şaşırtan Mezarlık İtirafı
Milyonlarca Sürücünün Cebi Yanacak! Meclis'in Gündeminde, Trafik Cezalarına Dev Zam Yolda Trafik Cezalarına Dev Zam Yolda
Milyar Dolarlık Liste! Türkiye'nin En Zengin İş İnsanları Belli Oldu, İlk 10’da Sürpriz İsimler Türkiye'nin En Zengin İş İnsanları Belli Oldu, İlk 10’da Sürpriz İsimler