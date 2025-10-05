Manisa’da Kan Donduran Saldırı! Kucağındaki Bebeğe Aldırış Etmeden Defalarca Bıçakladı!

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde Hüseyin Ö., akaryakıt istasyonunda karşılaştığı eski eşi Fatma K.’yi kucağındaki bebeğe aldırmadan defalarca bıçakladı. Dehşet anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde yaşanan olay kan dondurdu. Akaryakıt istasyonunda karşılaştığı eski eşi Fatma K.’yi kucağında bebeğiyle birlikte gören Hüseyin Ö., dehşet saçtı. Kamyon şoförü olduğu öğrenilen Hüseyin Ö., önce Fatma K.’nin yanında bulunan Mehmet Ceyhun T.’ye saldırdı. Ardından kucağında bebeğiyle markete kaçmaya çalışan eski eşinin peşinden içeri girerek kadını defalarca bıçakladı.

İKİSİ DE AĞIR YARALANDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Fatma K. ve Mehmet Ceyhun T. ambulanslarla Turgutlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Fatma K., buradaki ilk müdahalenin ardından Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi.

SALDIRI ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, saldırganın elinde bıçakla markete girdiği, Fatma K.’nin kaçmaya çalıştığı, çevredeki vatandaşların panik içinde uzaklaştığı anlar yer aldı. Market çalışanlarının ve vatandaşların saldırgana ürün fırlatarak müdahale ettiği, Hüseyin Ö.’nün bu sırada kaçtığı öğrenildi. Polis ekipleri, olayın ardından kaçan saldırganın yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.

