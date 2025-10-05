Skandal 'Etek' Saldırısında Yeni Gelişme! Savunması 'Pes' Dedirtti

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Olay, önceki gün Ömerağa Mahallesi İstiklal Caddesi'ndeki bir mağazanın önünde meydana geldi. V.D., sokakta yürüyen ismi öğrenilmeyen üniversite öğrencisinin eteğini tutup, hakaretler yağdırdı. Tartışma sırasında V.D., ayrıca kıza fiziki müdahalede bulundu.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Olay sonrası Saraybahçe Polis Merkezi Amirliği’ne giden kız, 'sözlü taciz ve darp’ gerekçeleriyle V.D.'den şikayetçi oldu. İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonrası V.D. gözaltına alındı. V.D. emniyetteki ifadesinde; önünde yürüyen kızın iç çamaşırının gözüktüğünü, bu sebeple kızı uyardığını, kızın kendisine küfretmesi nedeniyle tartışma yaşadıklarını savundu. V.D.'nin polis merkezindeki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: DHA