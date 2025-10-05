Skandal 'Etek' Saldırısında Yeni Gelişme! Savunması 'Pes' Dedirtti

İzmit'te sokak ortasında üniversite öğrencisi kızın eteğini çekiştiren ve ardından fiziki müdahalede bulunan V.N. isimli kadın gözaltına alındı. Saldırı, sosyal medyada büyük tepki toplamıştı.

Skandal 'Etek' Saldırısında Yeni Gelişme! Savunması 'Pes' Dedirtti
Olay, önceki gün Ömerağa Mahallesi İstiklal Caddesi'ndeki bir mağazanın önünde meydana geldi. V.D., sokakta yürüyen ismi öğrenilmeyen üniversite öğrencisinin eteğini tutup, hakaretler yağdırdı. Tartışma sırasında V.D., ayrıca kıza fiziki müdahalede bulundu.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Olay sonrası Saraybahçe Polis Merkezi Amirliği’ne giden kız, 'sözlü taciz ve darp’ gerekçeleriyle V.D.'den şikayetçi oldu. İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonrası V.D. gözaltına alındı. V.D. emniyetteki ifadesinde; önünde yürüyen kızın iç çamaşırının gözüktüğünü, bu sebeple kızı uyardığını, kızın kendisine küfretmesi nedeniyle tartışma yaşadıklarını savundu. V.D.'nin polis merkezindeki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: DHA

