İzmit’te Şok Saldırı: Genç Kadın Neye Uğradığını Şaşırdı!

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde genç bir kadın, sokak ortasında saldırıya uğradı. İstiklal Caddesi’nde dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, üniversite öğrencisi bir genç kız mağazaya girdiği sırada kimliği henüz belirlenemeyen bir kadının saldırısına uğradı. Kocaeli Gündem'de yer alan habere göre saldırgan, genç kıza "Bu şekilde giyinmeye utanmıyor musun?" diyerek hakaretler yağdırdı.

ETEĞİNİ ÇEKİŞTİRDİ

Genç kızın ifadesine göre kadın, kendisini kolundan tutarak “Neden böyle giyiniyorsun?” sözleriyle taciz etti, ardından eteğini çekiştirmeye çalıştı. Mağaza çalışanları araya girerek duruma müdahale etti. Genç kadın, saldırgana “Ben istediğimi giyerim, ailem bile karışmıyor” diyince olay yeniden büyüdü. Saldırgan kadının bu kez saçlarını çektiği ve kaynak saçlarını kopardığı öğrenildi. Şikayet üzerine olay yerine gelen polis ekipleri soruşturma başlatırken, mağdur genç kadın “Sadece eteğim kısa diye başka bir kadının saldırısına uğradım, hâlâ şoktayım” dedi.

