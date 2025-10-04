ABB Harekete Geçti... Butona Basan Yandı!

Ankara’da yürüyen merdivenleri keyfi şekilde durduranlara karşı hareke geçildi. ABB, güvenlik kameralarıyla tespit edilen kişiler hakkında suç duyurusunda bulunuyor.

ABB Harekete Geçti... Butona Basan Yandı!
Ankara Büyükşehir Belediyesi, metro hatları ile alt ve üst geçitlerde kullanılan yürüyen merdiven, asansör ve engelli platformlarına yönelik gelen arıza ihbarlarını incelemeye devam ediyor. Arıza takibinin yapılabilmesi amacıyla SCADA sistemi ile 24 saat gözlenen yürüyen merdivenler ile asansörlerde ekipler tarafından yapılan incelemelerde, arızalı görünen ve çalışmadığı ihbar edilen yürüyen merdivenlerde vatandaşların acil durdurma butonlarına basmaları olduğu tespit edildi.

İŞLEM BAŞLATILIYOR

Ünitelere kasıtlı olarak zarar verdiği tespit edilen vatandaşlar hakkında yasal işlem başlatılıyor. Son olarak çeşitli bölgelerden gelen yürüyen merdiven arıza ihbarlarının ardından yapılan incelemede, vatandaşların kasıtlı olarak acil durdurma butonunu kullandığı tespit edildi. Güvenlik kamerası görüntülerinde, söz konusu kişlerin etrafını kontrol ettikten sonra butona basarak yürüyen merdiveni devre dışı bıraktığı ve ardından hızla uzaklaştığı görülüyor.

Kaynak: ANKA

Ankara Büyükşehir Belediyesi
