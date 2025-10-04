Manisa'da Ev Yangını!

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde bulunan bir evde yangın çıktı. Yangın evde maddi hasara neden oldu.

Yangın, Manisa'nın Alaşehir ilçesine bağlı Girelli Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Erol Sırçak’a ait evde kimsenin olmadığı sırada yangın çıktı. Mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler ve mahalleli yangına müdahale etti. Kontrol altına alınan yangın nedeniyle evde büyük çapta hasar meydana gelirken yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

