Metroda Yürüyen Merdiven Kırıldı, Faciadan Dönüldü

İstanbul'da Ünalan Metro İstasyonu'nda yürüyen merdiven arızalandı, basamaklar kırıldı. O sırada merdivende bulunan vatandaşlar panik yaşarken, can kaybı ve yaralanma olmaması olası bir faciayı önledi.

Metroda Yürüyen Merdiven Kırıldı, Faciadan Dönüldü

İstanbul'un en yoğun ulaşım noktalarından biri olan Ünalan Metro İstasyonu'nda sabah saatlerinde yaşanan yürüyen merdiven arızası, faciayı ucuz atlatılan bir kazaya dönüştürdü.

Metroda Yürüyen Merdiven Kırıldı, Faciadan Dönüldü - Resim : 1

AVM ve metrobüs çıkış kapısında bulunan yukarı yönlü yürüyen merdiven, bilinmeyen bir sebeple aniden durdu ve ardından basamakları kırıldı. O sırada merdiveni kullanan yolcular panik içinde kaçışırken şans eseri kimse yaralanmadı.

Metroda Yürüyen Merdiven Kırıldı, Faciadan Dönüldü - Resim : 2

Olayın ardından görevliler yürüyen merdiveni bariyerle kapatıp inceleme başlattı. Yaklaşık 4 saat süren müdahaleye rağmen sorun giderilemedi. Metrodan çıkan vatandaşlar, yürüyen merdiven yerine klasik merdivenleri kullanmak zorunda kaldı. Olayla ilgili teknik inceleme sürüyor.

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Kaynak: İHA

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