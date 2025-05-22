Depoda Çıkan Yangın Söndürüldü

Ataşehir'de depo olarak kullanılan bir iş yerinde çıkan yangın korkuya neden oldu. Yeni Çamlıca Mahallesi Şafak Sokak'ta depo olarak kullanılan bir iş yerinde sabah saatlerinde yangın çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangını gören komşular ekiplere haber verdi. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangının deponun bitişiğinde bulunan gecekonduya sirayet etmesini kısa sürede engelledi.

TAVUKLAR SON ANDA KURTARILDI

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren çalışması sonunda yangın söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken depoda bulunan tavuklar son anda kurtarıldı. Polis yangınla ilgili çalışma başlattı. Öte yandan yangın sırasında gecekondu sahibinin kızı ile depo sahibi arasında tartışma çıktı. Polis araya girerek tarafları sakinleştirdi.

Kaynak: DHA