Gebze'de Boya Fabrikasında Yangın Paniği! Saatler Sonra Kontrol Altına Alındı

Kocaeli Gebze'de bir boya fabrikasında bilinmeyen sebeple çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrasında kontrol altına alındı.

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Kocaeli’nin Gebze ilçesinde Pelitli Mahallesi Tavşanlı Yolu'ndaki boya fabrikasında korku dolu anlar yaşandı.

Saat 12.00 sıralarında çıkan yangın sonrasında adrese itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiyecilerin yangına müdahalesi sonrasında yangın kontrol altına alındı. Yangının çıkış sebebi ise henüz bilinmiyor.

Kaynak: DHA

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