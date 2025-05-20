Yazılı Kanyon’da Feci Olay: Üniversite Öğrencisi Hayatını Kaybetti
Isparta’nın Sütçüler ilçesindeki Yazılı Kanyon’da yürüyüş yapan üniversite öğrencisi Muhammet Enes S., dengesini kaybederek suya düştü. Akıntıya kapılan genç, yapılan arama çalışmalarının ardından ölü olarak bulundu. Talihsiz öğrencinin cenazesi otopsi için hastaneye kaldırıldı.
Isparta’nın Sütçüler ilçesinde bulunan Yazılı Kanyon, acı bir olayla gündeme geldi. Süleyman Demirel Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi Muhammet Enes S. (21), arkadaşlarıyla birlikte yürüyüş yaptığı sırada dengesini kaybederek suya düştü.
AKINTIYA KAPILDI
Görgü tanıklarının ifadesine göre, genç öğrenci hızla akıntıya kapılarak gözden kayboldu. Olayın ardından arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.
CANSIZ BEDENİ BULUNDU
Kısa sürede başlatılan arama çalışmalarında talihsiz öğrencinin cansız bedenine ulaşıldı. Muhammet Enes S’nin cenazesi, ön otopsi işlemleri için Sütçüler Devlet Hastanesi’ne götürüldü.
Kaynak: AA