Sahte Bal Arıcılığı Bitiriyor; 'Vatandaş Anlayamaz'

CHP Niğde Milletvekili ve TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Ömer Fethi Gürer, 20 Mayıs Dünya Arı Günü'nde Çamardı ilçesinde arıcılarla bir araya gelerek sektörde yaşanan sorunları dinledi. Görüşmelerde, üreticiler sahte bal sorunu başta olmak üzere tarımsal ilaçlamaların etkisi, yetersiz destekler ve yükselen mazot fiyatları nedeniyle karşılaştıkları zorlukları dile getirdi.

PİYASAYI SAHTE BAL İSTİLA ETTİ

Gürer, arıcılık sektörünün iklim krizinden ekonomik sıkıntılara kadar birçok etkenle mücadele ettiğini belirterek, “Arıcılık sektörü de farklı sorunlar yaşamakta,” dedi. Özellikle sahte balın piyasayı istila etmesi, maliyet artışlarıyla birlikte üreticinin rekabet gücünü iyice azalttı.

“Girdi maliyetlerinin olumsuz etkisinin yanında, arıcılık sektöründeki en önemli sorun sahte baldır. Kolay kolay tüketici sahte balı ayırt edemiyor,” diyen Gürer, bu durumun pek çok üreticiyi mesleğini bırakma noktasına getirdiğini söyledi.

SAHTE BALI ANLAMAK MÜMKÜN DEĞİL

Arıcılık yapan Lütfi Erdoğan da "Arıcıların sorunları çözüm bulmazsa arıcılıkta ciddi gerilemeler yaşanacaktır. Özellikle biz gerçekten Türkiye arıcısı olarak sahte balla mücadele etmeye çalışıyoruz. Elimizden de bir şey gelmiyor, yani sesimizi duyuramıyoruz. Raflarda 50 liraya, 60 liraya sahte bal satılıyor; şeker bile değildir." ifadelerini kullandı.

Tüketicinin sahte balı anlamasının imkânsız olduğunu belirten Erdoğan, "Sahte balı en güzel analiz ortaya koyar. O kadar iyi sahte yapıyorlar ki, her bölgenin florasına uygun esans kullanıyorlar." dedi. Ömer Fethi Gürer, “Üreticiler, analiz yapılmadan sahte balı, gerçek balla vatandaşın ayıramayacağını belirtiyorlar. Onun için de vatandaş aldığı yeri, aldığı markayı, aldığı kişiyi doğru seçmeli,” diye konuştu.

Türkiye genelinde yaklaşık 100 bin üretici ve 9 milyon koloni olduğunu belirten Gürer, yıllık üretimin 120 bin ton civarına çıktığını, ancak piyasada kayıt dışı sahte ürünlerin yaygınlığı nedeniyle denetimlerin artırılması gerektiğini ifade etti.

'BATAKLIĞIN KÖKÜNÜ KURUTMAK LAZIM'

Zirai don olaylarının da sektöre zarar verdiğini aktaran üreticiler, bu yıl arıların yeterince beslenemediğini ve bal üretiminin düşeceğini belirtti. Arıcı Eren Erdoğan, “İlkbaharda arıların ürünü üst kata taşıması gerekirdi, ama bu yıl 5-7 çıta seviyesinde kaldı.” diyerek verim kaybına dikkat çekti. Erdoğan, sahte balların pazarı ele geçirdiğini belirterek, “Bataklığın kökünü kurutmak lazım,” dedi.

“Sahte, arıyı görmeden yapılan ballar var.” ifadesiyle sorunun boyutunu gözler önüne serdi.

Mazot fiyatlarındaki artışla birlikte nakliye giderlerinin yükselmesi, arıların farklı illere taşınmasını da zorlaştırmış durumda. Arıcılar ayrıca şeker gibi temel girdilerin pahalılaştığını, bahar dönemindeki desteklemelerin yetersiz kaldığını dile getiriyor.