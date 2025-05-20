Tuvalete Telefonla Girenleri Bekleyen Ömür Boyu Süren Hastalık! Ağrıları Saatlerce Sürüyor

Op. Dr. İbrahim Ayvaz, elinde telefonla tuvalete giren ve uzun zaman geçirenleri uyardı. Ayvaz, bu alışkanlığın anüs bölgesinde basınca yol açarak hemoroid (basur) riskini artırdığını açıkladı. Ayvaz ‘Saatlerce süren ağrılar oluşur. Ömür boyu kabızlıkla kalabilirsiniz’ dedi.

Son Güncelleme:
Tuvalete Telefonla Girenleri Bekleyen Ömür Boyu Süren Hastalık! Ağrıları Saatlerce Sürüyor

Çok sayıda kişinin vazgeçemediği tuvalette telefon kullanma ve gazete okuma gibi geçirilen süreyi daha da uzatan alışkanlıklar büyük risk oluşturuyor. Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. İbrahim Ayvaz, tuvalette uzun zaman geçirenleri bekleyen anal fistül hastalığına karşı uyardı.

Tuvalete Telefonla Girenleri Bekleyen Ömür Boyu Süren Hastalık! Ağrıları Saatlerce Sürüyor - Resim : 1

Bu alışkanlığın sadece hemoroid değil, dolaşım problemleri gibi başka rahatsızlıklara da yol açtığını belirten Ayvaz ömür boyu kabız olarak kalınabileceğini ifade etti.

Tuvalete Telefonla Girenleri Bekleyen Ömür Boyu Süren Hastalık! Ağrıları Saatlerce Sürüyor - Resim : 2

'ÖMÜR BOYU KABIZLIKLA KALABİLİRSİNİZ'

Ayvaz şunları söyledi: Anal Fistül hastalığı, kansere dönen bir hastalık değildir, yani hayatınıza kast etmez. Ancak yaşadığınız hayat ve tuvalete girdiğinizde sizler için ciddi problemler oluşturur. Her tuvalet sonrasında saatlerce süren zonklar tarzında ağrılar oluşur. Bir süre sonra kabızlığınız o kadar yerleşir ki tedavi sonrasında da bundan kurtulamazsınız, ömür boyu kabızlıkla kalabilirsiniz.

Tuvalete Telefonla Girenleri Bekleyen Ömür Boyu Süren Hastalık! Ağrıları Saatlerce Sürüyor - Resim : 3

'CERRAHİ YÖNTEM KULLANIYORUZ'

‘Bol su içmenizi, günde 3-4 defa dayanabileceğiniz kadar sıcak suyun içerisine oturmanızı ve tuvalette kısa süre kalmanızı istiyoruz’ diyen Ayvaz şöyle devam etti: Eğer bütün bunlara rağmen şikayetlerde bir azalma yoksa o zaman tedavide cerrahi yöntem kullanıyoruz. Cerrahi tedavide makatın içerisindeki kasılmadan sorumlu olan iç büzücü kas ismini verdiğimiz bir kasımız var. Bu kasın gevşetme işlemi yapılıyor. Kasım gevşetme işlemi yapıldıktan sonra dışkınızı yaparken nerede ise hiç ağırınızın kalmadığını fark ediyorsunuz.

Tuvalete Telefonla Girenleri Bekleyen Ömür Boyu Süren Hastalık! Ağrıları Saatlerce Sürüyor - Resim : 4

Öte yandan uzmanlar, tuvalette uzun zaman geçiren kişilerin salmonella, E. Coli ve C. Difficile gibi mikroplara maruz kalınabileceğini söyledi.

Kaynak: İHA

Etiketler
Cep Telefonu
Son Güncelleme:
Yazılı Kanyon’da Feci Olay: Üniversite Öğrencisi Hayatını Kaybetti Yazılı Kanyon’da Feci Olay! Üniversite Öğrencisi Hayatını Kaybetti
MEB Öğretmen İl İçi Atama Sonuçları Açıklandı Mı, Ne Zaman Açıklanacak? MEB Öğretmen İl İçi Atama Sonuçları Açıklandı Mı, Ne Zaman Açıklanacak?
Çileklerin Raf Ömrünü 10 Kat Uzatan Basit Yöntem! Çöpe Atma Derdine Son Çileklerin Raf Ömrünü 10 Kat Uzatan Basit Yöntem! Çöpe Atma Derdine Son
Sahte Bal Arıcılığı Bitiriyor; 'Vatandaş Anlayamaz' Sahte Bal Arıcılığı Bitiriyor; 'Vatandaş Anlayamaz'
ÇOK OKUNANLAR
Sadece Memur ve Emekliler İçin Değil, Temmuz Zammı ile 15 Kalemde Artış Olacak! İşte Yeni Tutarlar Sadece Memur ve Emekliler İçin Değil, Temmuz Zammı ile 15 Kalemde Artış Olacak! İşte Yeni Tutarlar
IBAN'a Para Göndermede Yeni Sistem: EFT, FAST, Havalede Bu Detaylara Dikkat! Bankalar Dört Koldan Sarıldı IBAN'da Yeni Sistem! EFT, FAST, Havalede Bu Detaylara Dikkat
Ünlü Türk Helva Markasında Ölümcül Bakteri Çıktı: Tüm Marketlerden Toplatılıyor Ünlü Türk Helva Markasında Ölümcül Bakteri!
Bir Zamanlar İstanbul'un En Gözde İlçesiydi! Atatürk'ün 'Benim Kentim' Dediği İlçe Nasıl İstanbul'dan Ayrılıp İl Oldu? Bir Zamanlar İstanbul'un En Gözde İlçesiydi! Atatürk'ün 'Benim Kentim' Dediği İlçe Nasıl İl Oldu?
Türkiye'de Yok Satıyordu! Dünyaca Ünlü Spor Giyim Devi Yolları Tamamen Ayırdı: Tüm Dengeler Değişti Türkiye'de Yok Satıyordu! Dünyaca Ünlü Spor Giyim Devi Yolları Tamamen Ayırdı: Tüm Dengeler Değişti