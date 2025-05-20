Tuvalete Telefonla Girenleri Bekleyen Ömür Boyu Süren Hastalık! Ağrıları Saatlerce Sürüyor

Çok sayıda kişinin vazgeçemediği tuvalette telefon kullanma ve gazete okuma gibi geçirilen süreyi daha da uzatan alışkanlıklar büyük risk oluşturuyor. Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. İbrahim Ayvaz, tuvalette uzun zaman geçirenleri bekleyen anal fistül hastalığına karşı uyardı.

Bu alışkanlığın sadece hemoroid değil, dolaşım problemleri gibi başka rahatsızlıklara da yol açtığını belirten Ayvaz ömür boyu kabız olarak kalınabileceğini ifade etti.

'ÖMÜR BOYU KABIZLIKLA KALABİLİRSİNİZ'

Ayvaz şunları söyledi: Anal Fistül hastalığı, kansere dönen bir hastalık değildir, yani hayatınıza kast etmez. Ancak yaşadığınız hayat ve tuvalete girdiğinizde sizler için ciddi problemler oluşturur. Her tuvalet sonrasında saatlerce süren zonklar tarzında ağrılar oluşur. Bir süre sonra kabızlığınız o kadar yerleşir ki tedavi sonrasında da bundan kurtulamazsınız, ömür boyu kabızlıkla kalabilirsiniz.

'CERRAHİ YÖNTEM KULLANIYORUZ'

‘Bol su içmenizi, günde 3-4 defa dayanabileceğiniz kadar sıcak suyun içerisine oturmanızı ve tuvalette kısa süre kalmanızı istiyoruz’ diyen Ayvaz şöyle devam etti: Eğer bütün bunlara rağmen şikayetlerde bir azalma yoksa o zaman tedavide cerrahi yöntem kullanıyoruz. Cerrahi tedavide makatın içerisindeki kasılmadan sorumlu olan iç büzücü kas ismini verdiğimiz bir kasımız var. Bu kasın gevşetme işlemi yapılıyor. Kasım gevşetme işlemi yapıldıktan sonra dışkınızı yaparken nerede ise hiç ağırınızın kalmadığını fark ediyorsunuz.

Öte yandan uzmanlar, tuvalette uzun zaman geçiren kişilerin salmonella, E. Coli ve C. Difficile gibi mikroplara maruz kalınabileceğini söyledi.

Kaynak: İHA